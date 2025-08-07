서울대입구역 영스필라테스, 평생교육희망카드 사용 가능 센터 등록

사진=영스필라테스

서울대입구역 필라테스 전문 스튜디오 영스필라테스가 평생교육희망카드 사용이 가능한 센터로 등록됐다고 6일 밝혔다.

영스필라테스 서울대입구역점은 독창적인 프로그램과 체계적인 회원 관리 시스템을 통해 다양한 연령층이 부담 없이 운동을 시작할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 서울대입구역에서 도보 2분 거리의 뛰어난 접근성을 자랑하며, ‘Young move, Big change(작은 움직임, 큰 변화)’라는 슬로건 아래 운동을 단순한 신체 활동이 넘어 삶의 즐거움으로 만드는 것을 목표로 하고 있다.

영스필라테스의 가장 큰 차별화 포인트는 평생교육희망카드 사용이 가능한 공식 등록 센터라는 점이다. 평생교육희망카드는 성인 학습자의 평생학습을 지원하기 위한 정부 지원 제도로, 카드 소지자는 연간 35만원 한도 내에서 교육비를 지원받을 수 있다.

이를 통해 성인 학습자들이 경제적 부담 없이 전문적인 필라테스 교육을 받을 수 있으며, 특히 중장년층과 시니어층에게 건강 관리와 평생학습의 기회를 동시에 제공하고 있다. 평생교육희망카드를 활용하면 그룹수업부터 개인레슨까지 다양한 프로그램을 합리적인 비용으로 이용할 수 있어, 필라테스를 처음 시작하는 이들에게도 접근성을 크게 높였다.

영스필라테스는 다양한 특화 프로그램 운영으로 차별화를 꾀하고 있다. 기본 필라테스 수업은 물론, 헬스와 요가, 필라테스를 결합한 전신 타바타 운동인 '헬요테스'와 발레 동작을 응용한 소도구 운동 '바레' 수업을 제공한다.

특히 헬요테스는 영스필라테스만의 특허 프로그램으로, 한 번의 수업으로 유산소와 근력 운동을 동시에 경험할 수 있어 운동 효율성을 극대화했다. 센터는 리포머, 캐딜락, 체어, 바렐 등 필라테스 대기구부터 다양한 소도구까지 완비하고 있으며, 1:1 개인레슨, 2:1 듀엣레슨, 6:1 그룹레슨 등 회원의 니즈에 맞는 다양한 수업 형태로 운영하고 있다.

1년째 꾸준히 다니고 있다는 한 회원은 “시설도 깔끔하고, 수업도 자세하게 잘 알려주신다. 선생님들도 친절하셔서 1년 이용권 만기되어서 이번에 재등록했다”며 “서울대입구역과 가깝기도하고 위치도 좋아서 다니기 편하다”고 전했다.

센터의 시설과 프로그램 다양성에 대해서도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 영스필라테스에 따르면 깔끔한 인테리어와 체계적인 수업, 다양한 종류의 기구가 많아 회원들의 재등록율이 높은 것으로 나타났다고 전했다.

영스필라테스는 운영 철학에 사회적 가치도 포함시켰다. 전 지점이 세이브더칠드런에 정기후원을 진행하고 있으며, 주기적인 봉사활동을 통해 지역사회 환원에도 적극 참여하고 있다.

영스필라테스 관계자는 “평생교육희망카드 사용이 가능한 센터로 등록되어 더 많은 분들이 경제적 부담 없이 전문적인 필라테스 교육을 받을 수 있게 되었다”며 “운동을 통한 작은 변화가 삶의 큰 변화로 이어진다고 믿으며, 연령과 관계없이 모든 분들이 건강한 라이프스타일을 만들어갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 평생교육희망카드 이용 및 무료 그룹 체험 수업에 대한 자세한 내용은 공식 인스타그램 또는 네이버 예약을 통해 확인할 수 있다.

