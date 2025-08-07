“농구와 축구의 만남, WKBL x 부산 아이파크 공동 프로모션 실시”

사진=WKBL 제공

한국여자농구연맹(WKBL)과 K리그2 부산 아이파크가 2025 BNK금융 박신자컵과 부산 아이파크의 홈경기를 위해 손을 맞잡았다.

30일부터 다음 달 7일까지 열리는 2025 BNK금융 박신자컵과 시즌 막판 치열한 순위 경쟁 중인 K리그2 부산 아이파크 홈 경기의 성공적인 개최를 기원하는 공동 프로모션을 진행하기로 했다.

우선, 박신자컵 기간 2025시즌 부산 아이파크 입장 티켓을 제시할 경우 대회 기간 전체 2층 일반석 무료, 1층 익사이팅석 50% 할인이 적용되며, 박신자컵 티켓 소지자에게는 30일 충북 청주FC전, 9월 6일 수원 삼성전, 21 전남 드래곤즈전에 프리미엄, 일반석 50% 할인 혜택을 제공한다.

아울러 공식 SNS 채널과 각 경기장 내 전광판 등을 활용해 박신자컵과 부산 아이파크의 홈경기를 홍보하고 박신자컵과 부산 아이파크의 특별 디자인 콜라보 지류 티켓을 제작해 양 종목 팬들에게 새로운 즐거움을 선사한다.

WKBL 관계자는 “박신자컵 10주년을 맞이해 부산에서 개최되는 만큼 부산 팬들에게 오랜 기간 사랑받아 온 부산 아이파크와 함께 프로모션을 진행할 수 있게 되어 기쁘다”며 “이번 협업을 계기로 WKBL과 부산 아이파크 모두 팬들에게 더 가까이 다가갈 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 밝혔다.

부산 아이파크 관계자도 “박신자컵이 부산에서 열려 좋은 기회로 WKBL과 함께할 수 있어 영광이며, 서로 다른 종목이 함께해 팬들과 소통할 수 있는 기회를 만들게 되어 기쁘다”며 “이번 협업을 통해 축구와 농구 팬 모두가 색다른 즐거움을 느끼고, 부산 아이파크와 WKBL 모두에게 긍정적인 시너지가 생기길 바란다”고 남겼다.

