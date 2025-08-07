아이들 소연, LA서 과감한 외출룩 공개…강렬한 매력 발산

아이들 소연. 사진 = 소연 SNS 계정

그룹 아이들 소연이 과감하고 세련된 외출룩으로 눈길을 사로잡았다.

소연은 7일 자신의 SNS에 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 소연은 미국 캘리포니아 로스앤젤레스에서 여유로운 일상을 보내고 있는 모습이다. 몸에 완벽하게 밀착되는 보디슈트를 착용한 그는 잘록한 허리 라인과 쭉 뻗은 각선미를 과감하게 드러내며 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡았다. 자신감 넘치는 포즈가 어우러져 세련되면서도 강렬한 매력을 발산하며, 로스앤젤레스의 화창한 배경과 완벽한 조화를 이루고 있다.

한편, 소연이 소속된 그룹 아이들은 지난 2~3일 열린 ‘케이콘(KCON) LA 2025’에 참석했으며, 오는 9일에는 마카오 베네시안 아레나에서 열리는 ‘올 더 케이팝 스테이지 인 마카오(ALL THE K-POP STAGE IN MACAU)’ 무대에 오를 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

