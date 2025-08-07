키움, 편의점 CU와 손잡았다…‘턱돌이 F&B 상품’ 출시

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움히어로즈(대표이사 위재민)가 편의점 브랜드 CU와 함께 구단 마스코트 ‘턱돌이’를 활용한 F&B 콜라보 상품을 선보인다. 구단이 직접 IP를 활용해 식음료 상품을 출시한 건 이번이 처음이다.

이번에 출시한 상품은 ‘히어로즈 롱 소시지 김밥’, ‘히어로즈 화끈 소고기 고추장 삼각김밥’, ‘히어로즈 5단 턱돌이 버거’, ‘히어로즈 에너지 젤리’ 등 총 4종으로 간편하게 즐길 수 있는 식사대용 메뉴 위주로 구성됐다. 가격대는 1500원부터 5900원 사이로 형성, 합리적인 가격으로 언제 어디서나 든든한 한 끼를 간편하게 즐길 수 있다.

포장지 디자인에도 히어로즈 팬심을 자극할 요소를 더했다. 구단의 상징색인 버건디를 바탕으로 엠블럼과 마스코트 ‘턱돌이’ 이미지를 적용해 보는 즐거움까지 선사한다.

이번 상품은 7일부터 전국 CU 매장에서 만나볼 수 있다. 단, 점포별 재고 및 발주 상황에 따라 일부 매장에서는 판매되지 않을 수 있다.

상품 출시 기념 이벤트도 진행한다. CU 앱 ‘포켓CU’에서 31일까지 매일 점심 12시 선착순 1000명에게 상품 교환권과 할인권을 증정한다. 출시 상품 중 3개 이상 구매한 고객에게 경품 응모 참여 기회를 주고, 당첨 시 송성문 티셔츠와 우산을 선물한다.

마케팅팀 관계자는 “이번 기획 상품이 팬들에게 먹는 재미는 물론 보는 즐거움까지 더하는 특별한 경험이 되길 바란다”며 “야구장뿐 아니라 일상에서도 팬들과의 접점을 넓혀갈 수 있도록 다양한 협업을 이어가겠다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

