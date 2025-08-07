美 K팝 팬 10명 중 4명, CD 구매에 '연간 14만원' 이상 사용

엔하이픈은 여섯번째 미니 앨범 디자이어:언리시를 미국에서 14만5000여장을 판매해 톱10 CD 앨범 부분 3위를 기록했다. 빌리프랩 제공

미국의 K-팝 팬 10명 중 4명이 연간 K-팝 CD 구매에 100달러(한화 약 14만원) 넘는 돈을 소비하는 것으로 조사됐다. 다만 K-팝 콘서트 관람 경험자는 절반에 미치지 못했다.

7일 미국 음악매체 빌보드는 미국 K-팝 팬들을 대상으로 조사한 ‘미국의 K-팝 팬덤’이라는 제목의 보고서를 공개했다. 빌보드는 지난해 8월15일부터 30일까지 만 14세 이상의 독자 약 1400명을 대상으로 설문조사를 진행했다.

지난 1년간 K-팝 CD를 구매한 적 있다고 응답한 사람의 비율은 63％를 기록했다. 또 응답자 중 1년간 CD 구매에 100달러 이상 소비했다고 응답한 비율은 총 41％에 달했다. 구체적으로 101∼150달러(한화 약 14만∼21만원) 10％, 151∼200달러(한화 약 21만∼28만원) 6％, 201∼250달러(한화 약 28만∼35만원) 5％였다. 250달러 이상 소비했다고 답한 팬은 20％였다.

특히 응답자 절반 이상은 적극적으로 음반을 구입하는 양상을 보였다. 응답자의 52％는 디자인이나 구성품이 다르다는 이유로 같은 K-팝 음반을 여러장 구매한 경험이 있었다.

빌보드는 자국 내 K-팝 팬 다수가 음반과 의류, 응원봉 등 K-팝 가수와 관련한 상품을 구입하고 수집하는 활동에 거리낌 없이 참여한다는 점에 주목했다. 글렌 피플즈 빌보드 수석 애널리스트는 “K-팝 팬들은 단지 일상적으로 음악을 듣는 이들이 아니라 헌신하고, 적극적이고, 열정적이고 조직적인 팬”이라고 분석했다.

콘서트 관람에는 상대적으로 돈을 적게 소비했다. 응답자의 53％가 1년간 K-팝 콘서트를 한 번도 관람한 적 없다고 답했고, 세 번 이상 콘서트를 관람한 비율은 16％에 그쳤다. 콘서트를 관람하지 않은 이유는 공연 장소가 멀고 티켓이 비싸다는 응답이 절반 이상 차지했다.

팬들의 성별과 연령대를 분석한 결과 응답자의 80％는 여성이었다. 응답자 48％가 24세 이하 젊은 층에 해당했고, 55세 이상 K-팝 팬은 12％였다. 중장년층에 해당하는 45∼54세 K-팝 팬은 11％에 그쳤지만 음반과 상품 구입에는 가장 적극적인 것으로 나타났다. 실제로 이들 중 82％가 지난 1년간 의류, 포스터 등 관련 상품을 구입한 적 있다고 답해 모든 연령대를 통틀어 가장 높았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

