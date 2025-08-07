프롬더스킨, 롯데면세점 온라인몰 입점…글로벌 유통 확대 시동

바이오모아메디칼㈜의 스킨케어 브랜드 ‘프롬더스킨(from the skin)’이 롯데면세점 온라인몰에 공식 입점했다. 이번 입점은 국내외 소비자에게 브랜드의 핵심 가치를 전달하고, 글로벌 유통 채널을 확대하는 전략의 일환이다.

프롬더스킨은 TV홈쇼핑을 통해 약 320만 개 이상 판매 실적을 기록하며 입소문을 탄 홈케어 브랜드다. 특히 ‘김청팩’이라는 별칭으로 불리며 중장년층 소비자에게 꾸준한 인기를 얻고 있다.

대표 제품인 ‘글루타치온 콜라겐 팩’은 글루타치온(순도 98.2%)과 저분자 콜라겐(300Da, 캐나다산)을 함유해 피부 톤 개선과 탄력 케어를 동시에 돕는 것이 특징이다.

이번 롯데면세점 온라인몰 입점 라인업은 ‘글루타치온 콜라겐 팩’을 비롯해 ‘선 젤 패치’, ‘클렌징 폼’ 등 여행자와 해외 소비자를 위한 휴대성 높은 제품들로 구성됐다. 프롬더스킨은 ‘즉각적인 피부 변화를 기반으로 한 홈케어 솔루션’과 ‘일시적인 관리가 아닌 안전하고 근본적인 슬로우 에이징 (Slow Aging) 케어’를 핵심 가치로 내세우며, 액티브 시니어를 넘어 전 세대가 사용할 수 있는 제품을 지속적으로 개발하고 있다.

또한, 롯데면세점 온라인몰 입점을 기념해 프롬더스킨 베스트셀러 ‘글루타치온 콜라겐 팩’을 구매하는 고객에게는 여행용 키트를 한정 수량으로 증정하는 프로모션을 진행한다.

신영훈 바이오모아메디칼㈜ 부사장은 “롯데면세점 온라인몰 입점을 통해 한국을 찾는 해외 소비자들에게 프롬더스킨의 차별화된 제품을 직접 경험할 기회를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 고객의 피부 고민을 근본적으로 개선할 수 있는 제품을 연구 및 개발하고 글로벌 유통 채널을 확대해 더 많은 소비자에게 프롬더스킨의 가치를 전달할 것”이라고 말했다.

프롬더스킨은 올해 국내 주요 면세점과 해외 온라인 플랫폼으로 유통망을 확장하며 다양한 신규 제품 출시를 준비 중이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

