프로축구 부산, WKBL과 맞손… K리그·박신자컵 공동 프로모션

사진=부산 아이파크 제공

프로축구 K리그2 부산 아이파크가 한국여자농구연맹(WKBL)과 손잡았다.

부산은 “구단 홈 경기와 2025 BNK금융 박신자컵 홍보를 위해 공동 프로모션을 진행한다”고 7일 밝혔다.

박신자컵은 오는 30일부터 9월7일까지 부산 사직실내체육관에서 개최된다. 4개국 10개 프로팀이 경쟁해 우승을 가린다.

팬들은 이번 프로모션을 통해 합리적인 가격으로 부산 홈 경기와 박신자컵 경기를 현장에서 관람할 수 있다. 부산 홈경기 관람권을 박신자컵 매표소에 제시하면 1층 익사이팅석은 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 2층 일반석은 무료로 관람할 수 있다. 반대로 박신자컵 티켓을 구덕운동장 내 매표소에 제시하면 프리미엄석과 일반석 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 부산의 할인 대상 홈경기는 오는 9일 인천 유나이티드전, 30일 충북청주전, 다음달 6일 수원 삼성전, 다음달 21일 전남전으로 총 4경기다.

부산과 WKBL은 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널과 각 경기장 내 전광판 홍보 영상 송출 및 포스터·현수막 부착 등을 통해 서로의 경기를 홍보한다. 부산과 박신자컵의 콜라보 디자인 티켓을 제작하는 등 다방면으로 팬들에게 다가갈 예정이다.

부산 관계자는 “박신자컵이 부산에서 열려 좋은 기회로 WKBL과 함께할 수 있어 영광이이다. 서로 다른 종목이 함께해 팬들과 소통할 수 있는 기회를 만들게 돼 기쁘다”며 “이번 협업을 통해 축구와 농구 팬 모두가 색다른 즐거움을 느끼고 부산 구단과 WKBL 모두에게 긍정적인 시너지가 생기길 바란다”고 남겼다.

WKBL 관계자는 “박신자컵 10주년을 맞이해 부산에서 개최되는 만큼 부산 팬들에게 오랜 기간 사랑받아온 부산과 함께 프로모션을 진행할 수 있게 되어 기쁘다”며 “이번 협업을 계기로 WKBL과 부산 구단 모두 팬들에게 더 가까이 다가갈 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 소감을 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]