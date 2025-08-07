푸드나무, ‘2025 아이언클래식’ 공식 협찬…피트니스 문화 후원 나서

사진= ㈜푸드나무

닭가슴살 및 간편 건강식 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’을 운영하는 ㈜푸드나무(대표 김도형)는 오는 16일 강릉 세인트존스 호텔에서 개최되는 피트니스 대회 ‘2025 아이언클래식’의 공식 협찬사로 참여한다고 7일 밝혔다.

‘2025 아이언클래식’은 글로벌 피트니스 아이콘 이승철 선수의 비전을 바탕으로 기획된 대회로 단순한 경쟁을 넘어 선수들의 가치를 존중하고 그들의 열정과 노력을 조명하는 ‘선수를 위한 축제’라는 새로운 개념을 제시하며 주목받고 있다.

푸드나무는 이번 대회에서 각 부문 우승자에게 랭킹닭컴 포인트 100만 원을 부상으로 제공하고 대회 당일 최대 5000만 원 상당의 할인쿠폰을 관람객에게 증정할 예정이다.

아이언클래식 관계자는 “이번 대회가 국내 피트니스 대회 중 최고의 명성과 영향력을 지닌 이벤트로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하고 있다”며, “선수들의 열정과 관객들의 관심이 어우러져 건강한 피트니스 문화 확산에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

푸드나무 관계자는 “이번 2025 아이언클래식 공식 협찬을 통해 건강한 피트니스 문화 조성에 함께할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 다양한 협찬 활동을 통해 피트니스와 건강한 라이프스타일 확산을 지원할 계획”이라고 전했다.

