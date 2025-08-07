뉴캐슬 상대 승리한 ‘팀 K리그’ 선수단 애장품 기부 경매

사진=한국프로축구연맹 제공

‘2025 쿠팡플레이 시리즈’에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 뉴캐슬 유나이티드를 상대로 승리를 거둔 팀 K리그 선수단이 기부 경매 캠페인 ‘팀 K리그 One of One’에 동참한다.

한국프로축구연맹과 브레이크앤컴퍼니가 함께하는 팀 K리그 One of One은 K리그 팬이라면 누구나 참여할 수 있다. 경매를 통해 발생한 수익금은 연말 기부를 통해 의미 있게 사용될 예정이다.

팀 K리그 One of One에는 팀 K리그 유니폼과 트레이닝복, K리그 40주년 기념 스웨트셔츠 등을 포함해 팀 K리그 선수단의 다양한 애장품이 출품된다. 이 가운데 트레이닝복은 팀 K리그 선수단이 오픈 트레이닝 당일 실제 착용한 제품이다. 선수별 등 번호와 MDT(Match Details) 기념 프린팅이 더해져 특별함을 더한다.

이 밖에도 김진규가 뉴캐슬전에서 신고 득점을 터뜨린 축구화, 세징야가 올해 4월 ‘이달의 골’을 수상한 10라운드 광주전에서 신었던 축구화, 오베르단이 지난해 코리아컵 결승전에서 신었던 축구화 등과 함께 김영권, 이동경, 전진우, 조현우 등 K리그를 대표하는 선수들의 다양한 애장품이 경매에 나오게 된다. 모든 애장품에는 선수들의 친필 사인이 담겨 있어 희소 가치를 높였다. 선수들의 애장품 기증 현장과 애장품에 담긴 비하인드 스토리는 전 국가대표 박주호 해설위원의 유튜브 채널 ‘캡틴 파추호’를 통해 영상으로 확인할 수 있다.

또한 이번 경매를 기념해 팀 K리그 선수단 단체 친필 사인이 담긴 유니폼을 증정하는 이벤트가 열린다. 이벤트에 참가를 원하는 사람은 누구나 경매금 단돈 100원으로도 응모할 수 있고, 당첨자는 추첨을 통해 한 명을 선발한다.

모든 경매 및 유니폼 증정 이벤트는 오는 12일 오후 10시 30분까지 브레이크앤컴퍼니의 카드 거래 플랫폼 ‘브레이크(BREAK)’ 앱에서 참여할 수 있다. 자세한 내용은 K리그와 ‘브레이크(BREAK)’의 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

이후 경매가 종료된 12일 오후 9시 반부터는 쿠팡플레이 임형철, 황덕연 해설위원이 경매 라이브 방송을 진행한다. 라이브 방송은 황덕연 위원의 유튜브 채널 ‘황덕연’을 통해 송출된다. ‘쿠팡플레이 시리즈’와 관련한 두 해설위원의 비하인드 스토리를 시작으로 주요 경매 물품 소개, 실시간 경매 상황 안내 등 다양한 내용을 담을 예정이다. 방송 중에는 시청자를 위한 특별 이벤트도 진행돼 색다른 즐거움을 선사할 계획이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]