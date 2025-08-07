데브시스터즈, 2Q 영업익 101억…전년比 104%↑

데브시스터즈 CI. 데브시스터즈 제공

데브시스터즈가 지난해 동기 대비 견조한 성적표를 들어올린 가운데 글로벌 IP 기업 도약을 위한 사업을 지속 확장한다.

데브시스터즈는 K-IFRS 연결 기준 2025년도 2분기 잠정 실적을 7일 발표했다. 2분기 매출 920억원, 영업이익 101억원, 당기순이익 103억원을 기록했다. 이는 지난해 동기 대비 매출 69% 및 영업이익 104% 증가했고, 전분기와 비교해서도 각각 3% 및 7% 상승한 수치다.

◆글로벌 성과 뚜렷

특히 게임 해외 매출이 전년 동기 대비 177% 및 전분기 대비 15% 성장했고, 해외 매출 비중 또한 77%로 높아지는 등 글로벌 성과가 두드러졌다.

회사의 핵심 게임 타이틀인 쿠키런: 킹덤이 1분기에 이어 이번 분기에도 성장세를 유지하며 실적을 견인했다. 지난 5월 새로운 비스트 ‘이터널슈가 쿠키’를 주축으로 한 업데이트로 애플 앱스토어 게임 매출 순위에서 한국 1위, 미국 6위 등에 오르는 저력을 보였다.

지역 기준으로는 미국에서의 영향력 확대가 가장 두드러졌다. 올해 들어 매출 및 활성 이용자 수 등 미국 지역의 주요 지표가 상승했고, 2분기 기준 미국이 쿠키런: 킹덤 전체 매출의 약 50%를 견인하며 가장 높은 비중을 차지하는 1위 시장으로 확실히 자리매김했다.

여기에 쿠키런: 오븐브레이크도 오리지널 세계관인 용족 서사 중심의 시즌 10 업데이트를 통해 유저 유입 및 매출 확대를 이뤄내며 실적 성장에 힘을 보탰다.

쿠키런 브레이버스 카드 게임 젠콘 2025 현장 모습. 데브시스터즈 제공

◆글로벌 IP 기업 위한 투자 지속

데브시스터즈는 글로벌 IP 기업으로의 미래 도약을 목표로, 올 하반기 전략적 사업 확장 및 적극적인 투자를 통해 IP 경쟁력 다각화에 집중한다.

우선 지난 7월 미국과 캐나다에 진출한 TCG(트레이딩 카드 게임)를 필두로 모바일 게임을 넘어 글로벌 IP 사업의 확장을 이어간다. 쿠키런: 브레이버스 카드 게임은 북미 출시 한 달 만에 약 500곳의 카드샵에 입점한 것은 물론, 판매 초도 물량이 3주도 안돼 미국 전 지역에서 완판되는 등 품절 대란을 일으키며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 현재까지 확정된 카드 유통 규모 역시 1000만장 이상으로 빠르게 확대되면서 TCG 중심부인 현지에 성공적으로 안착했다.

지난달 31일 미국 최대 규모의 테이블탑 게임 박람회 젠콘 2025에 출전해 현지 플레이어 공략에 나섰고, 성인 남성 중심의 북미 TCG 유저층을 여성 및 청소년까지 폭넓게 확대할 수 있는 신작으로 주목받기도 했다. 4분기에는 뉴욕 코믹콘과 필라델피아 팍스(PAX) 언플러그드 참가도 확정했다. 특히 팍스 언플러그드는 젠콘과 더불어 현지 테이블탑 게임 시장의 핵심적인 진입 무대로 꼽히는 페스티벌로, 글로벌 주요 행사에 적극 진출하며 북미 시장 확대에 속도를 높인다는 계획이다.

◆기초 체력·성장 동력 강화

기존 라이브 게임을 기반으로 기초 체력도 강화한다. 쿠키런: 킹덤은 주요 콘텐츠 개편 및 확장과 더불어 다섯번째 에인션트 쿠키와 대립하는 신규 비스트 쿠키의 등장을 통해 유저 몰입도 극대화에 나설 예정이다. 쿠키런: 오븐브레이크는 오리지널 세계관 확장으로 새로운 재미를 선사하는 한편, 오는 9월 월드 챔피언십 2025의 온라인 예선을 시작으로 글로벌 e스포츠로의 본격적인 행보에 돌입한다.

이와 함께 신작을 통한 성장 동력 추가에도 총력을 기울인다. 2분기 약 10만명 규모의 CBT를 진행하며 게임의 핵심 재미와 e스포츠로의 확장 가능성을 성공적으로 검증한 쿠키런: 오븐스매시는 게임 모드 및 쿠키 캐릭터 등 새로운 콘텐츠를 대폭 확대하고 시스템 안정성을 개선하는 등 4분기 출시를 목표로 개발에 박차를 가하고 있다. 또한, 쿠키런: 오븐스매시만의 색다른 재미를 게임 밖에서도 다양하게 만나볼 수 있는 온·오프라인 활동을 함께 준비 중이며, 글로벌로 확장 중인 IP 활동과 연계해 게임 서비스와 IP 사업이 동반 상승하는 시너지를 창출해 나갈 예정이다.

뿐만 아니라 쿠키런이 국가대표 IP로 성장하고 글로벌로 영역을 확장해 가는 앞으로의 행보를 다양한 활동을 통해 적극적으로 공유 및 전파시켜 갈 계획이다. 또한 국가유산청, 제주관광공사, 강남구 등 다양한 기관과의 공식 파트너로서 국내 대중 및 해외 관광객들에게 한국의 매력을 알리고 한국에 대한 세계적인 관심을 높이는 활동에 함께 참여한다. 아울러 유수의 기업들과 쿠키런을 일상 속에서 더욱 다채롭게 경험할 수 있는 온·오프라인 행보를 전방위적으로 펼치며 IP 영향력을 적극 높여 갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

