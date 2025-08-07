2025년 칼립켄 월드시리즈 한국대표팀, 미국 미주리주 향해 출국

사진=칼립켄

‘2025 칼립켄 월드시리즈(Cal Ripken 12/70 World Series)’에 출전하는 한국대표팀이 8월 5일 인천국제공항을 통해 미국 미주리주로 출국했다고 7일 밝혔다.

칼립켄 월드시리즈는 미국 메이저리그(MLB) 볼티모어 오리올스 소속으로 21년간 활약하며 2632경기에 연속 출장한 ‘철인’ 칼 립켄 주니어(Cal Ripken Jr.)가 은퇴 후 설립한 칼립켄 재단 주관으로 2003년부터 매년 개최되며 미국은 물론 전 세계에서 선발된 선수들이 참가해 실력을 겨루는 국제야구대회이다.

올해 대회는 8월 6일부터 17일까지 미주리주에서 열리며 한국대표팀은 서울 관내 초등학교 및 중학교 소속 선수들 중 우수 선수 15명을 선발해 구성됐다. 이들은 각 학교에서 두각을 나타내고 있는 야구 유망주들이다.

이들은 7월 19일 첫 소집 이후 짧은 소집 기간에도 불구하고 집중력 높은 훈련과 다수의 연습 경기를 소화하며 대회를 준비해왔으며 안정된 수비력과 강력한 타선으로 국내 훈련을 성공적으로 마무리한 상태다.

2025년 칼립켄 월드시리즈 한국대표팀은 총 3명의 코칭스탭과 15명의 선수로 구성됐다. 코칭스탭에는 이형석 감독(화곡초), 최상규 감독(남정초), 이형석 감독(사당초)이 지도를 맡았다.

선수단 명단은 주재인(휘문중), 이서진(휘문중), 노지민(영남중), 김도윤(언북중), 유정민(대치중), 김지완(자양중), 김채환(이수중), 윤정훈(건대부중), 한성준(강남중), 신지오(강남중), 백지훈(청량중), 노현빈(성남중), 김영재(성남중), 박지훈(사당초), 김한결(사당초) 등 15명의 선수가 참가한다.

대회 일정은 예선전이 8월 8일부터 13일까지, 본선전은 14일부터 15일까지 진행되며 대망의 결승전은 8월 16일에 열릴 예정이다.

대표팀 선수들의 학부모들은 “이번 대회는 국가를 대표하는 국제 무대인 만큼, 선수들이 부상 없이 좋은 경험을 쌓고 한국 야구의 위상을 널리 알리고 돌아오길 바란다”고 전했으며, 무엇보다 선수들 지도 및 인솔을 맡아 여러 가지로 고생 많으신 코칭스텝(감독님등)께 진심으로 감사드리며 “이번 대회 참가를 위해 물심양면으로 지원해주신 서울특별시야구소프트볼협회와 위팬 관계자 여러분께 덧붙여 감사드린다”고 전했다.

