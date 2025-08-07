SM엔터, 창립 30주년 프로젝트 본격 시동…도쿄 전역 핑크빛 물결

SM 창립 30주년 일본 도쿄 프로모션. 사진 = SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트가 창립 30주년을 맞아 일본 도쿄에서 대규모 프로모션을 전개하며 현지 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

SM은 9~10일 일본 도쿄돔에서 열리는 ‘에스엠타운 라이브 2025(SMTOWN LIVE 2025)’ 공연에 앞서 대규모 옥외 광고와 팝업스토어로 도쿄 전역을 핑크빛으로 물들이며 현지 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.

먼저 1일부터 15일까지 도쿄 도심을 순환하는 JR 야마노테선에는 SM엔터 소속 아티스트들의 비주얼로 랩핑된 열차가 시내를 누비고 있으며, 시부야역 일대에도 ‘에스엠타운 라이브 2025’ 도쿄돔 콘서트를 예고하는 대형 옥외 광고가 설치되어 지나가는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

또한 시부야 대표 랜드마크로 손꼽히는 복합 문화 공간 미야시타파크에서는 2일부터 11일까지 ‘에스엠타운 라이브 2025 인 도쿄 팝업 스토어(SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO POP-UP STORE)’를 운영, 이번 콘서트의 다양한 머천다이즈(MD)를 현장에서 미리 만나볼 수 있어 ‘핑크블러드’들의 큰 호응을 얻고 있다.

도쿄돔 인근에 위치한 도쿄돔 시티에도 다채로운 현장 이벤트가 예정되어 있다. 8일에는 SM대표 히트곡에 맞춰 자유롭게 춤추는 랜덤 플레이 댄스가 열리며, 콘서트 당일인 9일과 10일에는 도쿄돔 내 일부 매장에서 SM 스페셜 컬래버 메뉴를 판매해 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 계획이다.

한편, SM의 글로벌 공연 브랜드 ‘에스엠타운 라이브 (SMTOWN LIVE)’는 서울을 시작으로 멕시코시티, LA, 런던에 이어 도쿄까지 SM 창립 30주년 기념 투어를 돌고 있다.

