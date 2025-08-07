“침묵은 선택지 아냐”…세계 종교 지도자, 종교 자유·화합 촉구

타지 하마드 UPF 세계회장(왼쪽)이 7일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 종교의 자유와 보편적 가치를 위한 세계 종교 지도자 기자회견에서 모두발언을 하고 있다. 김두홍 기자

세계 종교 지도자 300여 명이 모여 종교 자유와 종교인들의 화합을 촉구했다.

종교의 자유와 보편적 가치를 위한 세계 종교 지도자 기자회견이 7일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열렸다. 지난 5일부터 3박 4일간 열린 2025 세계 종교 지도자 콘퍼런스(콘퍼런스)에는 전 세계 종교지도자 80명과 한국 지도자 250명, 총 330명이 참석했다.

이날 기자회견에서 타지 하마드 UPF 세계회장은 모두 발언을 통해 “신앙이라는 거룩한 유산을 함께 지켜야 한다. 전 세계 곳곳에서 신앙의 목소리가 공격 당하고 진실이 왜곡되고 있다. 종교 지도자들이 존중받기는 커녕 외면받는 현실”이라고 진단하며 “믿음을 가진 사람들이 일어나고 있다. 국경과 전통, 언어를 넘어 함께 일어나야 한다. 침묵은 더이상 선택지가 아니다”라고 목소리를 높였다.

종교의 자유는 국제법에 의해 보장되는 권리다. UN총회 결의안에서도 ‘모든 사람은 종교 자유의 권리를 가진다’고 보장하고 있다. 타지 하마드 회장은 “모두가 종교와 신념을 나타낼 자유를 가진다. 정부가 기본적인 종교의 자유를 보호하고 존중할 것을 요구한다”면서 “우리는 이 자유가 무시당하고 억압 당하는 현실을 목격하고 있다. 따라서 종교가 침묵 당할 때 사회 양심도 침묵 당한다고 이야기 하고 싶다. 신앙이 무시될 때 인간 존엄의 토대가 흔들린다”고 말했다.

이탈리아에서 온 루이스 미겔 페레아 주교는 “교황 요한 12세가 남성과 여성을 동등하게 대해야 한다고 공표한 바 있다. 이 시간을 통해 목소리 내지 못하는 신앙인들을 대변하는 것도 중요하다”고 말하며 “혼란한 시기, 무관심한 사회 속에서 도움이 필요한 이들에게 따듯한 품을 열어주는 것이 중요하다. 이 시점이 인류가 새로운 회복에 나서는 전환점이라 생각한다. 자신의 이익을 위해서 타인의 고통을 무관심하게 생각하는 것을 멈춰야 한다. 함께 협력해야 한다”고 피력했다.

수라폰 분프라탐 복음주의 연합회 회장, 토마스 리 바렛 주니어 목사, 로날드 토마스 주니어 주교, 존 밀톤 주교, 탄젤딘 이브라힘 하마드 UPF 세계회장, 조지 어거스투스 스탈링스 주니어 대주교, 낸시 로자리오 주교, 루이스 미겔 페레아 주교, 이반 두트라 데 모라에스 대주교(왼쪽부터)가 7일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 종교의 자유와 보편적 가치를 위한 세계 종교 지도자 기자회견에서 성명서를 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 김두홍 기자

미국에서 온 낸시 로자리오 주교는 “이 자리는 종교의 자유, 보편적 가치를 위한 플랫폼 역할을 하는 콘퍼런스다. 한학자 총재가 강조하는 지속가능한 평화의 세계를 위해 용감하게 모였다. 우리 미래 세대를 위한 기반을 가지고자 한다”며 “신앙은 분열을 초래해서는 안 된다. 평화와 존엄성, 통일, 화합을 가져야 한다. 나와 신앙이 다르다 해도 타인의 신앙을 존중해 달라. 신앙, 문화, 국경 뛰어 넘는 자애와 대의를 바탕으로 평화의 공동체를 만들어야 한다”고 말했다. 이 자리에 모인 종교인들은 갈등이 아닌 화합에 한 목소리를 냈다. “정부와 종교 또한 존중하고 함께 협력하는 관계가 되어야 한다”고 뜻을 모았다.

2025 세계 종교 지도자 콘퍼런스의 핵심 주제는 ‘종교의 자유와 보편적 가치’로 인류의 미래를 위한 영적 연대를 구축하고 평화의 길을 모색하는데 목적을 뒀다. 이날 콘퍼런스에서는 참석자들을 대표해 조지 스탈링스 대주교가 세계 종교 지도자 성명서를 발표했다. 이들은 성명서를 통해 ▲우리는 종교의 자유가 절대적으로 보장되기를 기도한다 ▲우리는 각자의 신앙과 교리를 넘어 진리와 양심, 영성이라는 더 큰 차원에서 연대할 것을 약속한다 ▲우리는 진리와 사랑, 정의와 평화의 보편가치를 수호할 것을 선언한다고 밝혔다.

이달 열린 콘퍼런스를 시작으로 매달 2025 세계 종교자 콘퍼런스가 열린다. 올해 12월까지 4000명의 세계 종교 지도자들을 대상으로 ‘종교적 자유와 보편적 가치’를 위한 대화의 장을 만들어갈 예정이다.

