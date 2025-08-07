“종교 자유 지켜야”…2025 세계 종교 지도자 콘퍼런스 개최

조지 스탈링스 대주교(오른쪽에서 세번째)가 7일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 종교의 자유와 보편적 가치를 위한 세계 종교 지도자 기자회견에서 성명서를 발표하고 있다. 김두홍 기자

세계 종교 지도자들이 서울에 모여 종교의 자유를 지켜야 한다고 목소리를 높였다.

종교의 자유와 보편적 가치를 위한 세계 종교 지도자 기자회견이 7일 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열렸다. 지난 5일부터 3박 4일간 열린 2025 세계 종교 지도자 콘퍼런스에는 전 세계 종교지도자 80명과 한국 지도자 250명, 총 330명이 참석했다.

2025 세계 종교 지도자 콘퍼런스(콘퍼런스)의 핵심 주제는 ‘종교의 자유와 보편적 가치’로 인류의 미래를 위한 영적 연대를 구축하고 평화의 길을 모색하는데 목적을 뒀다.

콘퍼런스는 조지 어거스터스 스탈링스 주니어 대주교의 개회기도를 시작으로 타지 하마드 천주평화연합(UPF) 세계회장의 개회사, 이반 두트라 지 모라이스 대주교와 서진우 한국기독교성직자협의회(KCLC)공동의장의 축사, 한국 종교학회장 안신 박사의 주제강연 등이 진행됐다. 타지 하마드 UPF 세계회장은 개회사에서 “세계 모든 종교 지도자들이 한 마음으로 한 목소리를 내야 한다”며 “의로운 영적 지도자들이 모여 진리의 힘, 양심의 힘, 영성의 힘을 결집시켜야 한다”고 말했다 .

주제강연을 펼친 한국종교학회 회장이자 배재대 종교문화연구소장인 안신 종교학 교수는 종교차별이 자행되는 현실에 관해 종교 자체에 대한 무지, 한국의 종교 상황에 대한 이해 부족과 종교 차별 행위에 대한 인식 부족으로 인한 것이라 진단했다. 이어 종교의 긍정 기능을 강조하며 “종교 간 대화는 미래를 위한 소통의 창이자 종교를 가진 사람들이 하는 인격적 대화다. ‘다름’을 ‘틀림’으로 간주하지 말아야 한다”고 덧붙였다.

7일 기자회견에서는 이번 콘퍼런스 참석자들을 대표해 조지 스탈링스 대주교가 세계 종교 지도자 성명서를 발표했다. “과학기술의 발전과 제도적 정교화는 종교와 영성의 자리를 점점 좁히고 있다. 그러나 인류 문명의 바탕에는 종교적 성찰과 영적 가르침이 있었다”며 “법이 사회의 틀을 만들었다면, 종교는 그 정신과 방향을 이끌어 온 중심이었다. 이 땅의 참된 주재는 창조주 하나님이며 인류가 구축한 문명과 법도 하나님과 종교, 양심과 본심에서 파생되었음을 알아야 한다”고 힘주어 말했다. 종교적 실천, 영적 표현을 제한하고 억압하는 사례를 우려하며 “종교의 자유와 보편적 가치는 인류 모두가 함께 지켜야 할 공동의 유산”이라고 강조했다.

콘퍼런스 참석자들은 성명서를 통해 ▲우리는 종교의 자유가 절대적으로 보장되기를 기도한다 ▲우리는 각자의 신앙과 교리를 넘어 진리와 양심, 영성이라는 더 큰 차원에서 연대할 것을 약속한다 ▲우리는 진리와 사랑, 정의와 평화의 보편가치를 수호할 것을 선언한다고 밝혔다.

이달 열린 콘퍼런스를 시작으로 매달 2025 세계 종교자 콘퍼런스가 열린다. 올해 12월까지 4000명의 세계 종교 지도자들을 대상으로 ‘종교적 자유와 보편적 가치’를 위한 대화의 장을 만들어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

