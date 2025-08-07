체육공단, 2025년 하반기 국내대학원 교육지원금 대상자 모집

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 2025년 하반기 국내대학원 교육지원금 사업에 참여할 전현직 국가대표를 모집한다.

‘국내대학원 교육지원금’은 전현직 국가대표에게 석박사 학위 취득을 위한 비용을 지원해 경력개발과 사회 진출 기회를 제공하는 사업으로, 국가대표 선수 또는 지도자 활동 경력이 있는 사람은 누구나 지원할 수 있다.

본 사업은 매년 상하반기로 나누어 진행되며 올 상반기에는 기존 대상자를 포함해 총 81명을 지원한 바 있다. 하반기에는 기존 대상자를 포함해 70여 명을 지원할 예정이며, 지원 대상으로 선정되면 정규 수업연한 4학기 이내 동안 학기당 300만 원 내에서 입학금 및 등록금을 지원받게 된다.

기존 대상자는 ‘체육인복지지원포털(SPOWELL)에서 신청하면 되고, 신규 지원자는 소속 경기단체를 통해서 신청할 수 있다. 신청 기간은 소속 경기단체별로 다르나, 체육공단의 최종 서류 취합 기한은 9월 5일까지다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

