데이비슨과 작별한 롯데, 벨라스케즈 품었다 ”PS 위해!“

사진=롯데자이언츠 제공

프로야구 롯데가 새 외인 투수 빈스 벨라스케즈를 영입했다.

롯데는 7일 “미국 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스 트리플A 소속 벨라스케즈와 연봉 33만 달러에 계약했다”고 밝혔다.

벨라스케즈는 신장 190㎝, 95㎏의 우완 투수로, 2010년 드래프트 2라운드 휴스턴 애스트로스에 지명됐다. 최고 153㎞의 빠른 속구와 슬라이더, 너클 커브, 체인지업을 바탕으로 MLB에서 9시즌을 활약, 760이닝 이상을 투구했다. 특히 빅리그서 선발로 144경기 등판했을 정도로 우수한 경기 운영 능력을 갖추고 있다. 중요한 경기서 팀에 필요한 역할을 해줄 거라 판단했다.

사진=롯데자이언츠 제공

벨라스케즈는 “열정적인 응원을 보내주시는 롯데 팬 분들 앞에 서는 것이 기대된다”며 “팀의 중요한 시기에 합류하는 만큼 책임감을 가지고 포스트시즌(PS) 진출을 위해 매 경기 최선을 다하겠다“고 말했다.

벨라스케즈는 오는 8일 입국해 등판 일정을 조율할 예정이다.

한편, 롯데는 지난 6일 부산 KIA전을 마친 뒤 기존 외인 투수 터커 데이비슨과 작별했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

