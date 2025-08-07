한국보컬연합회, ‘2025 광복절 문화제 KFV 전국 보컬경연대회’ 마무리

한국보컬연합회 김도경 회장(좌측)이 대회사를 전하고 있다. 한국보컬연합회 제공

한국보컬연합회(회장 김도경)는 최근 백석예술대학교 백석비전센터 예랑홀에서 개최한 ‘2025 광복절 문화제 KFV 전국 보컬경연대회’를 주최·주관해 성황리에 마쳤다고 7일 밝혔다.

한국보컬연합회에 따르면 이번 전국 보컬경연대회는 청소년부터 일반 성인까지 순수하게 음악을 사랑하는 이들에게 행복한 추억을 선사하고 자존감과 자신감을 향상하는 것을 목적으로 열리게 됐다.

경연대회는 자유곡 또는 자작곡 중 한 곡을 통해 1부는 중·고등부문, 2부는 대학·일반부문으로 나누어 경연을 진행했다. 특히 전국 보컬 경연대회답게 수도권뿐만 아니라 여러 지역의 중고등학생·대학생과 일반인이 참가하였다. 예선 지원자는 약 65명으로, 최종 본선에는 39명의 지원자가 출전하여 열정적인 경연 무대를 꾸몄고, 이에 분위기는 한층 고조되었다.

참가자들은 오로지 보컬만으로 각자의 개성과 독창성을 마음껏 발휘하며 열정 넘치는 무대를 펼쳤다. 무대에서 참가자들은 주요 장르로 가요, 팝송 등의 곡을 선곡하여 개성을 발휘한 무대를 이어갔다. 공개 경연 방식으로 진행되어 무대 위에서의 열띤 무대가 펼쳐지며 관객들 역시 참가자들과의 음악적 소통으로 행복한 시간이었다는 것이 연합회 측 설명이다.

이번 대회는 백석예술대학교 실용음악과 이희갑 전임교수와 경희대학교 포스트모던음악학과 홍성규 전임교수가 심사를 맡았다. 참가자들은 자신의 보컬 실력을 재점검할 수 있었으며 경연 당시의 가창 영상을 통해 자신의 무대를 되돌아보고 강점과 개선점을 객관적으로 파악하는 경험이 되어 앞으로의 음악 활동과 성장에 의미 있는 시간이 되었다.

한국보컬연합회 김도경 회장은 대회사를 통해 “청소년부터 대학, 일반인까지 음악적 소통과 화합의 장을 꾸준하게 만들어 갈 것”이라고 전했다.

대상은 박재영(서울공연예술고등학교 1학년), 윤수진(백석예술대학교)이 각각 수상했다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

