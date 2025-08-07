박시후, 불륜 주선 의혹?…SNS 폭로에 파문 확산

배우 박시후. 사진 = 뉴시스

배우 박시후가 한 가정의 파탄에 연루됐다는 의혹이 제기됐다.

지난 5일 인플루언서 A씨는 자신의 SNS를 통해 박시후와 관련된 폭로성 글을 게시했다. A씨는 “쾌걸 박시후야, 울 가족 유엔빌리지 살 때 나한테 ‘형수님 형수님’ 하더니 애 아빠한테 여자(소개) 해준게 2020년도부터, 적당히 했어야지”라며 분노를 드러냈다.

A씨는 자신의 남편과 박시후가 주고받은 것으로 보이는 문자 메시지 내용을 캡처해 공개했다. 사진 속 ‘박시후’란 이름의 인물은 2021년 5월 A씨의 남편에게 한 여성의 계좌번호를 알려줬고, A씨의 남편은 여성의 SNS 사진을 박시후에게 전달했다.

또한 2025년 1월에는 ‘시후한’이라는 박시후와 유사한 이름의 인물이 A씨의 남편에게 또 다른 여성의 프로필을 보내주며 소개해 주는 듯한 문자를 보내기도 했다.

A씨는 “애 아빠한테 여자 연결고리, 가정파탄의 큰 몫을 담당”, “톡화녹음도 갖고있어. 이번에 드라마 한다며? 축하한다 선물 줄거 좀 있어. 고소해, 난 애도 잃고 더 이상 잃을 게 없어서”라고 분노했다.

A씨는 최근까지도 카톡을 통해 연락을 주고받았던 남편과 박시후 채팅창도 영상으로 찍어 업로드 했다. 해당 채팅에서도 박시후가 A씨의 남편에게 또 다른 여성의 연락처를 공유하는 정황이 포착됐고, A씨는 “셋이 쓰리X도 할 판이네”라고 덧붙였다.

한편, 박시후는 2020년 이후 드라마 등 공식 활동을 사실상 중단한 상태다. 현재는 틱톡 라이브 방송과 인스타그램 활동을 통해 팬들과 소통 중인 것으로 알려졌다.

박시후는 2013년에도 성폭행 혐의로 피소된 바 있다. 그는 당시 지인 김씨와 함께 술에 취한 연예인 지망생 A씨를 집으로 데려가 성폭행 및 강제추행한 혐의로 피소됐으며, 이후 A씨를 무고 혐의로 맞고소했다. 경찰은 박시후에 대해 준강간 및 강간치상 혐의를 적용해 기소 의견으로 검찰에 송치했으나, 피해 여성이 고소를 취하하면서 검찰은 불기소 처분을 내렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

