문체부, 공연·전시 할인권 210만장 배포

2025 공연·전시 할인권 지원 포스터. 문화체육관광부 제공

문화체육관광부는 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회와 함께 국민의 문화 향유 기회를 확대하고 문화예술 소비를 활성화하기 위해 공연·전시 할인권 총 210만장을 배포한다고 7일 밝혔다.



이번 할인권 행사는 민생 회복을 위한 새 정부 2025년 2차 추가경정예산 100억원으로 추진하는 사업이다.



할인권은 공연 할인권 50만장, 전시 할인권 160만장으로 온라인 예매처 5곳에서 예매처별 1인 2매 선착순으로 발급된다. 8일 오전 10시부터 다음달 19일 오후 11시59분까지 약 6주간 온라인으로 신청할 수 있고, 준비된 수량이 소진되면 발급이 종료된다.

공연 할인권은 1매당 1만원, 전시 할인권은 1매당 3000원이다. 결제 1건당 할인권 1매가 적용되므로 할인권 금액보다 가격이 낮은 공연·전시라도 티켓을 여러 장 구매해 최소 결제 금액 이상이면 할인권 사용이 가능하다. 예를 들어 공연 티켓 8000원 2매를 구매하면 1만6000원으로 최소 결제금액 조건을 충족해 1만원 할인권 1매를 사용할 수 있다.

예약 부도 등을 최소화하기 위해 관객 최소 부담액을 책정해 공연은 총 결제금액 1만5000원, 전시는 총 결제금액 5000원 이상일 때 할인권을 적용할 수 있다.



할인 적용 대상 공연 분야는 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용, 복합 등이며 대중음악과 대중무용은 제외된다. 전시의 경우 전국 국공립·사립 등의 미술관 등 다양한 전시공간에서 진행되는 시각예술분야 전시, 아트페어, 비엔날레에 적용할 수 있다. 산업 박람회 등은 제외된다.



아울러 지역 주민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 공연·전시 활성화 도모를 위해 타임티켓에서는 비수도권에서 열리는 공연·전시에만 적용할 수 있는 비수도권 전용 할인권을 추가로 2매 발급한다. 특히 공연 할인권 1만장은 장애예술 공연장인 모두예술극장에 별도 배포해 모두예술극장의 예약시스템과 연계, 할인권을 편리하게 사용할 수 있도록 운영할 예정이다.



최휘영 문체부 장관은 “국민 누구나 일상에서 문화예술을 더욱 가깝게 누릴 수 있는 계기가 되는 동시에 지역 공연·전시장에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

