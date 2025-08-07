임윤아X이채민, 군침 도는 로맨스 포스터 공개…셰프vs폭군 케미 기대

폭군의 셰프 포스터. tvN 제공

배우 임윤아와 이채민이 달콤살벌한 로맨스 레시피로 시청자들의 입맛을 저격한다.

tvN ‘폭군의 셰프’ 제작진은 과거에 떨어진 프렌치 셰프 연지영으로 변신한 임윤아와 절대 미각 폭군 이헌으로 분한 이채민의 모습이 담긴 포스터를 7일 공개했다.

폭군의 셰프는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디다.

공개된 포스터 속 두 사람은 먹음직스러운 음식 앞에 수저를 들고 앉아 있다. 요리대회 우승 출신의 프렌치 셰프 연지영이 솜씨를 한껏 발휘한 듯한 수라상 위에 양식·한식이 어우러진 특별한 음식들이 올라와 보는 이들의 침샘을 자극한다.

함께 공개된 무빙 포스터에서는 쓰리스타 셰프에서 수라간을 접수한 대령숙수가 된 연지영과 왕 이헌의 화기애애한 식사 풍경을 엿볼 수 있다. 미래에서 온 대령숙수 연지영의 음식이 입에 맞는 듯 이헌의 얼굴에는 만족스러운 미소가 서려 그 맛을 더욱 궁금하게 만든다.

이처럼 폭군의 셰프는 과거에 불시착한 셰프 연지영이 팽팽한 궁중 암투 속에서 살아남기 위해 폭군 이헌의 마음을 요리하는 과정을 그리며 달콤살벌한 재미를 예고하고 있다. 화려한 양식과 정갈한 한식의 환상적 궁합으로 왕의 취향을 저격할 대령숙수 연지영의 특급 레시피에 관심이 쏠린다.

뿐만 아니라 셰프와 폭군의 맛 좋은 로맨스를 완성할 배우 임윤아와 이채민의 시너지에도 이목이 집중된다. 두 사람은 탄탄한 연기 합을 발휘해 극 중 요리를 매개로 가까워지는 인물들의 감정선에 몰입감을 더할 예정이다.

폭군의 셰프는 오는 23일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]