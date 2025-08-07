‘긍정적 이미지 덕’…박보검, K-브랜드지수 영예 1위

배우 박보검. 뉴시스

배우 박보검이 긍정적인 이미지로 K-브랜드지수 영예의 1위를 차지했다.

빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소는 K-브랜드지수 배우 부문 1위에 박보검이 선정됐다고 7일 밝혔다.

K-브랜드지수는 아시아브랜드연구소가 국내외 연구진과 협력해 개발한 빅데이터 시스템으로, 해당 부문별 트렌드·미디어·소셜·긍정·부정·활성화·커뮤니티 인덱스 등의 가중치 배제 기준을 적용한 합산 수치로 산출된다.

이번 K-브랜드지수 배우 부문은 포털 사이트 검색량 상위 주요 배우를 대상으로, 지난달 1일부터 31일까지의 온라인 빅데이터 2억4380만9460건을 분석한 결과다.

1위는 박보검이 이름을 올렸다. 다음으로 추영우(2위), 이병헌(3위), 조유리(4위), 이종석(5위), 조이현(6위), 이정재(7위), 박보영(8위), 박규영(9위), 임시완(10위)이 톱10 순위를 이었다.

한정근 아시아브랜드연구소 대표는 “이번 K-브랜드지수 배우 부문에서 박보검은 꾸준한 팬덤과 긍정적 이미지를 바탕으로 영예의 1위를 차지했다. 특히 차세대 한류 배우로 손꼽히는 추영우의 2위 진입은 OTT·드라마 중심 콘텐츠 소비 트렌드 변화가 브랜드 순위에 직접적인 영향을 미쳤음을 보여준다”고 분석했다.

이어 “이번 결과는 연기 능력, 미디어 노출, 팬덤 충성도 등 복합적 요소들이 반영된 결과로, 전통적인 스타 파워 뿐만 아니라 MZ세대가 주목하는 신예 배우들의 부상도 뚜렷해지는 양상이다. 배우 브랜드 또한 기업 브랜드와 마찬가지로 지속적 노출과 긍정적 이미지 관리가 핵심 경쟁력으로 주목받는 상황”이라고 설명했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]