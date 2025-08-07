영탁 온다…잠실서 만날 영탁표 퍼포먼스 ‘콘서트 피서 가자’

가수 영탁이 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’의 패러디 챌린지 영상을 공개하며 위트 있는 콘셉트로 다가오는 단독 콘서트에 대한 기대감을 증폭시키고 있다.

영탁은 지난 6일 공식 SNS를 통해 인기 프로그램 콘셉트를 패러디한 챌린지 콘텐츠를 공개하며 ‘주시고’의 흥과 유쾌한 무드를 또 한 번 드러냈다.

영상에서는 ‘예쁘게 봐 주시고, 성원해 주시고, 이해해 주시고, 또 아껴 주시고’라는 노래 가사에 맞춰 '오은탁', '영순' 두 인물로 1인 2역 상황극을 펼치며, 위트 있는 설정과 리듬감 있는 연출로 웃음을 자아냈다. 숏폼 안에 담긴 영탁 특유의 유쾌한 에너지는 팬들의 호응을 끌어냈고, 콘서트 무대에 대한 기대감 또한 함께 끌어올리고 있다.

영탁은 오는 8월 8일부터 10일까지 서울 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 'TAK SHOW4'를 개최한다. 이번 공연을 통해 흥이 넘치는 퍼포먼스와 특유의 에너지, 그리고 팬들과의 생생한 호흡이 어우러진 무대를 선보이며 여름을 시원하게 보낼 예정이다.

영탁은 이번 서울 공연을 시작으로 하반기 전국 투어도 이어갈 예정이다. ‘TAK SHOW4’를 통해 입증할 무대 장악력과 관객 호응을 바탕으로, 다양한 도시에서 팬들과 직접 호흡하는 자리를 마련하며 2025년 하반기에도 활발한 활동을 예고하고 있다.

한편, 예능과 음악 등 다양한 활동을 이어오고 있는 영탁의 이번 콘서트 무대가 무더운 여름을 시원하게 날려줄 것으로 기대를 모은다.

