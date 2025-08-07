엔플라잉, 자체 리얼리티 ‘여름승협캠프’ 시즌6로 돌아온다

밴드 엔플라잉이 자체 리얼리티 ‘여름승협캠프’ 여섯 번째 시즌으로 돌아온다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 6일 공식 SNS를 통해 엔플라잉의 자체제작 리얼리티 ‘제6회 여름승협캠프’ 프롤로그 영상을 공개했다.

6번째 시즌을 맞이한 ‘여름승협캠프’는 엔플라잉이 리더 이승협의 주도 아래 1박 2일로 캠프를 떠나면서 단합과 힐링을 도모하는 자체제작 리얼리티로, 2022년 공개된 ‘제5회 여름승협캠프’ 이후 약 3년 만에 돌아와 화제를 모으고 있다.

공개된 프롤로그 영상에서는 이승협이 이번 캠프의 장소를 선정하기 위해 제작진과 회의하는 장면부터 멤버들의 참여를 유도하는 장면까지 유쾌한 이야기가 담겼다. 이승협은 멤버들 몰래 철저히 캠프를 준비하며 제작진들과 깜짝 이벤트를 계획했고, 남다른 진행 능력과 센스로 시작부터 웃음을 안겼다.

그러나 이 과정에서 제작진이 이승협까지 속이는 깜짝 반전이 드러나 또 한 번 눈을 뗄 수 없게 만들었다. 또한 영상 말미 등장하는 예고편에서는 혼란을 겪는 엔플라잉과 이들의 리얼한 모습이 펼쳐져 본편에 대한 기대감을 증폭시켰다.

이처럼 엔플라잉의 유쾌한 케미스트리가 담긴 ‘여름승협캠프’는 오는 8월 13일부터 3주간 엔플라잉 공식 SNS 채널을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

