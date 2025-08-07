갓세븐 영재, 亞 투어 ‘Fermata’ 개최…9월 서울서 포문

갓세븐(GOT7) 영재가 1년 만에 아시아 팬들과 만난다.

앤드벗 컴퍼니 소속 영재는 지난 8월 6일 오후 공식 SNS를 통해 '2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata]' 서울 공연 일정을 담은 포스터를 공개하고 2025년 아시아 투어 개최를 확정지었다.

영재의 '2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata]'는 지난해 방콕, 타이페이, 홍콩, 서울에서 펼쳐졌던 2024년 아시아 투어 'ONCE IN A DREAM'에 이어 약 1년 만에 펼쳐지는 아시아 투어로 글로벌 팬들의 뜨거운 관심과 지지에 보답하고자 개최되는 투어다.

영재가 팬들과 더욱 가까이 소통하는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대되는 '2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata]' 서울 공연은 오는 9월 20∼21일 양일간 명화 라이브홀에서 펼쳐진다.

이번 아시아 투어를 위해 영재는 지난 7월 발매한 앨범 'Fermata'의 타이틀곡과 수록곡부터 기존에 팬들에게 큰 사랑을 받은 곡까지 오직 이번 아시아 투어를 찾은 팬들만을 위한 무대를 준비했다. 소속사 측은 서울 공연을 시작으로 다른 아시아 도시들로 여정을 이어갈 것을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

