DKZ 재찬, 17일 홍콩서 亞 투어 포문

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 재찬이 홍콩을 시작으로 아시아 투어를 펼친다.

소속사에 따르면 재찬은 오는 17일 홍콩에서 '2025 JAECHAN ASIA TOUR 'JCFACTORY''(이하 'JCFACTORY')를 열고 30일 태국 방콕, 9월 13일 타이베이, 9월 20일 중국 충칭, 9월 27일 마카오 등 아시아 5개 도시를 차례로 찾는다.

'JCFACTORY'는 '나의 많은 것들은, 나를 사랑해 주는 사람들과 같이 할 때 비로소 완성된다'라는 재찬의 진심이 담긴 투어 타이틀이다. 'JCFACTORY'의 '공장장'으로서 재찬은 퍼포먼스, 토크 등 팬들에게 잊지 못할 하루를 선사하기 위해 다채로운 코너를 준비하고 있다는 후문이다. 지난 5월 발매한 미니 2집 'JCFACTORY vol.2'를 통해 증명한 음악적 성장을 팬들 앞에서 마음껏 펼쳐 보일 것으로 기대된다.

한편, 아시아 투어뿐 아니라 재찬은 오는 16일 태국 방콕에서 열리는 '웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국' 무대에 오른다. 중국 대표 SNS 플랫폼 웨이보(Weibo)가 주최하는 글로벌 시상식으로, 아시아 각국의 문화예술 교류에 기여한 아티스트들이 초청됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]