CJ문화재단, ‘스토리업’ 장편영화 공모…사나이픽처스와 공동 제작

CJ문화재단(이사장 이재현)이 신인 영화 창작자 지원사업 ‘스토리업’의 장편영화 부문 공모를 시작한다고 7일 밝혔다.

CJ문화재단은 “기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다”는 이재현 이사장의 사회공헌 철학을 바탕으로 2010년부터 대중문화 소외영역 젊은 창작자들의 성장과 시장 진출을 돕는 창작자 맞춤형 지원사업을 진행하고 있다. 그중 신인 영화 창작자 지원사업인 ‘스토리업(STORY UP)’은 기획개발부터 제작, 후반 작업, 영화제 출품까지 창작자의 성장을 위한 전 과정을 지원하는 국내 유일의 영화 제작지원 사업으로 한국 영화 창작 저변 확대에 기여하고 있다.

올해는 단편영화 제작 지원에서 한 단계 나아가 장편영화 제작 지원 공모를 시작한다. 역량 있는 신진 감독을 발굴하고, 이들이 상업영화에 안정적으로 진출할 수 있는 발판을 마련하고자 기획됐다.

‘스토리업’ 장편영화 부문 공모는 8월 1일부터 모집을 시작했으며, 9월 2일까지 지원 가능하다. 장편영화 2편 이하 연출 경력을 보유하고 있거나, 편수와 상관없이 단편영화 연출 경력이 있는 연출자라면 누구나 지원할 수 있다. 기존에 소개되지 않은 신선하고 독창적인 시나리오를 적극적으로 검토할 예정이다.

서류심사를 통해 총 5편이 선정되며, 각각 상금 200만 원이 제공된다. 피칭심사를 거쳐 최종 선정된 1편에는 총 4억 원 규모의 제작비를 CJ문화재단과 사나이픽처스가 지원한다. 사나이픽처스는 영화 ‘신세계’, ‘아수라’, ‘무뢰한’, ‘헌트’와 같은 흥행작을 배출하며 액션 누아르 장르에서 영향력을 자랑하는 제작사로, 안정적이고 체계적인 제작 환경을 제공할 예정이다.

한편 ‘스토리업’은 그간 202명의 시나리오 작가 및 단편영화 감독을 지원했다. 이를 통해 영화 ‘메아리’와 ‘새벽 두 시에 불을 붙여’ 등 여러 작품이 국내·외 주요 영화제에서 초청 및 수상이라는 유의미한 성과를 거뒀다. 또한 잠재력 있는 신인 감독의 단편영화를 극장에서 선보이는 정기 상영회 ‘스토리업 쇼츠’를 통해 관객과 접점을 넓히고, 창작 생태계 활성화에 힘쓰고 있다.

CJ문화재단 관계자는 “이번 장편영화 제작 지원이 의미 있는 출발점이 될 것으로 기대하며 새로운 시도를 두려워하지 않는 창작자의 신선한 시나리오를 기대하고 있다”라며 “장편영화로 지원 범위를 확대한 만큼 이번 공모를 통해 더 많은 창작자들이 다음 단계로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

