제로베이스원, 'NEVER SAY NEVER' 트레일러 공개!

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 강렬한 서사의 시작을 알렸다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(7일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 트레일러 '네버 필름(NEVER Film)'을 선보였다.

'네버 필름'은 제로베이스원이 'KCON LA 2025'에서 깜짝 선공개한 스포일러 필름의 완전판이다. 페이크 다큐 형식으로 제작된 가운데, 감각적인 은유가 녹여진 내러티브 이미지가 교차되며 압도적인 몰입감을 선사했다.

특히, 제로베이스원은 무심코 뱉은 '절대(NEVER)'라는 단어가 평범한 일상에서 무수히 번복되는 상황을 유쾌하면서도 위트 있게 그려냈다. 강아지가 자동차를 운전하거나, 타로 속 그림처럼 번개가 치는 등 불가능한 일들의 연속이 이어졌다.

이 가운데, 멤버 한유진이 목걸이를 잃어버리며 시작된 반전 서사는, 비로소 '우리'가 함께일 때 무엇이든 해낼 수 있다는 믿음을 보여준다.

'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 지난 2023년 7월 데뷔한 후 처음 선보이는 정규 앨범이다. 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트이기도 하다. '5연속 밀리언셀러' 및 '빌보드 200' 진입 등 컴백마다 K-팝 새 역사를 작성해 온 제로베이스원은 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 메시지를 전하며 다시 한번 전 세계를 뒤흔든다.

한편, 제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

