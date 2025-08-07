LAFC, 손흥민 영입 공식 발표 “트로피를 위해, 이곳에 왔다”

미국 프로축구 메이저리그(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 6일(현지 시간) 손흥민의 영입을 공식 발표했다. 사진=LAFC 홈페이지.

“LAFC의 다음장을 위해!”

드디어 손흥민의 미국 프로축구 메이저리그(MLS) LAFC행이 공식적으로 발표됐다. LAFC는 7일 공식 홈페이지를 통해 손흥민 영입을 밝혔다. 구단은 “잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼로부터 손흥민을 영입했다”고 전했다.

계약 기간은 2027년까지 2년이며, 2028년과 2029년 6월까지 연장 가능한 옵션이 포함됐다. 손흥민은 P-1 비자와 국제 이적 증명서를 받아야 출전 자격을 얻는다. 국제선수 로스터를 차지할 예정이다.

손흥민 업적에 대한 엄지 척도 잊지 않았다. 구단은 “축구 역사상 가장 재능있고 인기있는 아시아 선수 중 하나”라면서 “토트넘에서 10년을 뛰며 173골 101도움을 기록했다. 2021~2022시즌에는 아시아 선수 최초로 EPL 득점왕을 차지했다. 한국 국가대표로서 월드컵에도 세 차례 출전했다”고 소개했다.

존 소링턴 LAFC 공동대표 겸 총괄매니저는 “쏘니(손흥민)는 세계 축구계에서 글로벌 아이콘이자 가장 역동적이고 뛰어난 선수 중 하나”라며 “야망과 능력, 인품은 LAFC의 가치와 완벽하게 일치한다. 경기장 안팎에서 우리 구단의 위상을 높이고 지역사회에 영감을 불어넣을 것을 확신한다”고 기대했다.

손흥민은 구단을 통해 “세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 LA에서 큰 야망을 품은 클럽인 LAFC에 합류하게 돼 매우 자랑스럽다”며 “LA는 풍부한 챔피언의 역사를 지니고 있으며, 그 다음장을 쓰는데 도움을 주기 위해 이곳에 왔다”고 소감을 밝혔다.

이어 “트로피를 들어 올리고 이 클럽과 도시, 팬들을 위해 모든 것을 주려고 이곳에 왔다. 하루빨리 시작하고 싶다”고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

