박보검 남미로 향한다…단독 팬미팅 4개 도시 추가

배우 박보검이 단독 팬미팅 투어에서 4개 도시를 추가해 인기를 입증했다.

소속사 더블랙레이블은 6일 공식 소셜미디어를 통해 박보검 단독 팬미팅 '박보검 2025 팬미팅 투어 비 위드 유'(PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR BE WITH YOU) 추가 공연 일정을 공개했다.

앞서 박보검은 서울과 일본 요코하마에서 성공적으로 공연을 열고 관객 2만6000여명 불러모았다.

그는 싱가포르·가오슝·마닐라·방콕·홍콩·자카르타 등 아시아 전역에서 현지 팬과 만남이 예고했고, 남미 공연 일정도 확정됐다.

새로 공개된 단독 팬미팅 포스터에는 몬테레이·멕시코시티·상파울루·산티아고 4개 도시 투어 일정이 표시됐다.

이번 팬미팅 주제 '비 위드 유'(BE WITH YOU)는 팬 곁에서 함께 하겠다는 박보검의 진심을 표현했다.

공연은 다양한 코너와 선곡으로 채웠다.

한편 팬미팅 투어는 이달 14일 싱가포르, 17일 가오슝, 22일 마닐라, 24일 방콕, 29일 홍콩, 31일 자카르타를 비롯해 다음달 6일 마카오, 13일 쿠알라룸푸르, 17일 몬테레이, 19일 멕시코시티, 21일 상파울루, 24일 산티아고에서 열린다.

