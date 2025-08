김희정, 탄탄한 비키니 자태…발리서 건강美 폭발[스타★샷]

사진= 김희정 SNS

배우 김희정이 발리에서 여름 휴가를 만끽하는 모습을 공개해 화제를 모으고 있다.

김희정은 4일 자신의 SNS 채널에 “그리운 발리! Need to go back to Bali asap”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 김희정은 이국적인 풍경을 배경으로, 상큼한 리조트룩으로 시선을 사로잡았다.

이어 김희정은 딸기 프린트가 사랑스러운 스트랩리스 비키니 톱에 네이비 컬러의 하이웨이스트 하의를 매치하며 발랄하고 세련된 분위기를 자아냈다.

김희정의 탄탄한 몸매가 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편,김희정은 2000년 KBS 드라마 ‘꼭지’에서 원빈의 조카 역할로 데뷔한 이후 아역에서 성인 연기자로 성장하며 꾸준한 활동을 이어오고 있다.

최근에는 영화 ‘라방’과 ‘가문의 영광: 리턴즈’ 등에 출연했으며 지난해 SBS 예능 ‘골 때리는 그녀들’에서 활약한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

