‘성장 끝판왕’ 데이식스, '8월 말 고양콘' 주인공

'K팝 대표 밴드'로 거듭난 DAY6(데이식스)가 고양종합운동장에서 대규모 단독 콘서트를 연다.

JYP엔터테인먼트는 4일 0시 DAY6 공식 SNS 채널에 데뷔 10주년 기념 프로젝트 소개 영상 'DAY6(데이식스) 10th Anniversary Announcement : The DECADE of us'(텐스 애니버서리 어나운스먼트 : 더 데케이드 오브 어스)를 공개했다. 이에 따르면 DAY6는 9월 5일 네 번째 정규 앨범 'The DECADE'(더 데케이드)를 발매하고 컴백한다. 신보는 2019년 10월 22일 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 이후 약 5년 11개월 만에 선보이는 정규 음반으로 팬들의 반가움을 산다.

새 앨범 발매에 앞서 8월 30일과 31일 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 단독 콘서트 'DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>'(텐스 애니버서리 투어 <더 데케이드>)를 개최하고 컴백 전야제를 보낸다. 국내 밴드 사상 첫 입성을 기록하는 고양종합운동장에서 성진, Young K(영케이), 원필, 도운은 팬들과 뜻깊은 시간을 나눌 예정이다.

2015년 9월 7일 데뷔한 DAY6는 올해 신곡 발표와 여러 공연을 통해 소통하며 'K팝 대표 밴드' 행보를 이어가고 있다. 5월 7일 발매한 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우)로 각종 국내 음원 차트 최상위권에 이름 올렸고 같은 달 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 6회 단독 공연으로 총 9만 6천 관객을 동원하며 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(<포에버 영>) 대미를 장식했다.

지난달에는 잠실실내체육관에서 네 번째 공식 팬미팅 'DAY6 4TH FANMEETING <PIER 10: All My Days>'(<피어 텐: 올 마이 데이즈>)로 팬들과 만났다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]