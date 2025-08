하민우, 1년 만에 日 팬들과 재회…DKZ 종형 MC 활약

그룹 제국의 아이들 출신 하민우가 일본 단독 팬콘서트를 열었다.

하민우는 지난 2일 일본 슈퍼노바 가와사키(SUPERNOVA KAWASAKI)에서 팬콘서트 '2025 HAMINWOO FAN-CON 'NOTE : VACATION''(이하 'NOTE : VACATION')을 개최했다.

'NOTE : VACATION'은 하민우가 전석 매진을 기록한 작년 도쿄 팬미팅 이후 약 1년 만에 현지 팬들과 다시 만나 반가움을 나눴다. 특히, 소속사 후배인 DKZ 멤버 종형이 스페셜 MC로 지원사격에 나서 직접 일본어로 능숙하게 진행을 이어가 눈길을 끌었다.

이날 하민우는 15곡에 달하는 풍성한 세트리스트로 팬콘서트를 꽉 채우며 팬들의 뜨거운 떼창과 환호를 이끌었다. 일본에서 팬콘서트가 진행된 만큼 하민우는 'Wind Flow', 'Story', '나무', 'Let Me Love You' 등을 일본어 버전으로 소화하는가 하면, 종형과 함께 나카야마 미호와 완즈의 '세상 누구보다 분명(世界中の誰よりきっと)' 듀엣 커버 무대를 펼치며 색다른 매력을 선사했다.

특히, 하민우는 더욱 많은 팬들과 만나고자 총 2회차로 팬콘서트를 기획한 가운데, 회차별로 코너 구성에 일부 변주를 주며 보는 재미를 안겼다. 하민우는 또한 제국의 아이들 대표곡 메들리 댄스를 선보이는 등 팬콘서트 전반에 팬들을 향한 애정을 가득 담아냈다. 제국의 아이들 멤버들 역시 하민우를 위해 VCR을 통해 응원 멘트를 남겨 훈훈함을 안겼다.

팬콘서트를 성황리에 마친 하민우는 "약 1년 만에 일본 팬분들을 다시 만나 너무 즐거웠다. 제국의 아이들 멤버들의 응원부터 종형이의 스페셜 MC까지 많은 힘이 됐다. 앞으로도 팬분들과 자주 뵐 수 있었으면 좋겠다. 팬 여러분이 저의 원동력이다. 열심히 활동할 테니 계속해 많은 응원 부탁 드린다"라고 소감을 전했다.

