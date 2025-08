싸이X메건 더 스탤리언→스파이스 걸스 ‘역대급 글로벌 라인업’…‘케이팝드’ 29일 공개

K-팝과 팝을 대표하는 글로벌 아티스트들의 역대급 만남으로 기대를 모으는 Apple TV+ 음악 경연 시리즈 ‘KPOPPED’(케이팝드)가 오는 29일(금) 공개를 확정했다.

‘KPOPPED’(케이팝드)는 최정상 K-Pop 아티스트와 해외 팝스타가 팀을 이뤄 서로의 히트곡을 새롭게 재해석한 무대를 선보이는 음악 경연 시리즈다. 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’로 K-Pop을 세계에 알린 싸이와 세 차례 그래미상을 수상한 슈퍼스타 메건 더 스탤리언(Megan Thee Stallion)의 출연으로 화제를 모은 ‘KPOPPED’(케이팝드)가 29일 공개를 확정 짓고 예고편을 공개했다.

라이오넬 리치(Lionel Richie)와 이미경 CJ 부회장이 총괄 제작을 맡은 ‘KPOPPED’(케이팝드)에는 팝 음악계를 대표하는 세계적인 해외 스타들과 K-Pop 아이돌 그룹이 한자리에 모여 서로의 대표곡들을 새롭게 재해석한 무대를 선보인다. Apple Original ‘서번트’ – Servant와 서치 파티(Search Party)로 시청자들에게 눈도장을 찍은 배우 겸 코미디언 손수정이 진행을 맡았으며, 매 에피소드마다 글로벌 팝스타와 K-Pop 스타가 한 팀을 이뤄 한정된 시간 안에 연습과 리허설을 거쳐 장르의 경계를 허문 과감한 콜라보 무대를 선보인다.

서울에서 펼쳐지는 라이브 공연의 현장 관객 투표로 그 날의 우승자가 선정되며 각 에피소드 마지막에는 K-Pop 그룹의 강렬한 피날레 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다.

‘KPOPPED’(케이팝드)에는 K-Pop 대표 주자 빌리, 있지, 케플러, JO1, 에이티즈, 스테이씨, 키스오브라이프, 블랙스완이 출연한다. 그리고 팝스타 메건 더 스탤리언(Megan Thee Stallion), 패티 라벨(Patti LaBelle), 스파이스 걸스(Spice Girls)의 멜라니 B(Mel B)와 엠마 번튼(Emma Bunton), 바닐라 아이스(Vanilla Ice), 테일러 데인(Taylor Dayne), 케샤(Kesha), 이브(Eve), 제이 발빈(J Balvin), 카일리 미노그(Kylie Minogue), TLC, 보이 조지(Boy George), 제스 글린(Jess Glynne), 에이바 맥스(Ava Max), 보이즈 투 맨(Boyz II Men)이 참여해 환상적인 콜라보를 완성할 것으로 기대를 모은다.

전설적인 팝스타부터 떠오르는 신예까지 총출동한 ‘KPOPPED’(케이팝드)에서 아티스트들은 서로의 무대와 음악 스타일을 공유하며, ‘Savage’, ‘Wannabe’, ‘Ice Ice Baby’, ‘Lady Marmalade’, ‘Can’t Get You Out of My Head’, ‘Motown Philly’, ‘Waterfalls’ 등 세대를 아우르는 히트곡을 색다른 방식으로 재해석한 무대로 관객에게 새로운 음악적 경험을 선사할 예정이다.

‘KPOPPED’(케이팝드)는 모이라 로스, 라이오넬 리치, 이미경 CJ 부회장, 메건 더 스탤리언, 그렉 포스터가 총괄 프로듀서를 맡았으며 K-Pop 버라이어티 쇼와 음악 채널 Mnet 등 콘텐츠 제작에 독보적 전문성을 자랑하는 CJ ENM 신형관 음악콘텐츠본부장, 홍준기 전략추진담당, 김기웅 PD가 함께 참여했다. 또한 프리맨틀(Fremantle) 산하 유레카 프로덕션(Eureka Productions)의 크리스 컬베너, 폴 프랭클린, 웨스 데닝, 데이비드 티발스, 브루스 에스코위츠가 함께 총괄 제작에 이름을 올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

