양동근, 손현보 목사 행사 참석…온라인 반응 엇갈려

래퍼 겸 배우 양동근. 사진 = 양동근 SNS 계정

래퍼 겸 배우 양동근이 보수 성향의 손현보 목사가 주최한 기독교 행사에 참석해 무대에 올랐다.

양동근은 1일 자신의 SNS에 “Wash it Whither than snow(눈보다 더 희게 죄를 씻어라)”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 양동근은 지난 7월 30일 부산 세계로교회에서 손현보 목사가 주최한 청소년·청년 캠프에서 그가 소속된 CCM(현대 기독교 음악) 그룹 K-Spirit(케이스피릿)과 함께 공연하는 모습이 담겼다.

독실한 기독교 신앙인으로 잘 알려진 양동근은 해당 영상에 “너무 은혜로웠던 시간이었어요”라는 자막을 덧붙이며 소감을 전했다.

그러나 영상 공개 이후 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 우려의 반응도 나타났다. 몇몇 누리꾼들은 “실망스럽다”, “손현보는 아니다”, “아역 때부터 팬이었는데 이건 못 넘기겠다” 등의 댓글을 남기며 행사 참석에 대한 부정적 입장을 표했다.

행사를 주최한 손현보 목사는 기독교계 대표적인 강성 보수 성향의 목회자로 알려져 있다. 그는 지난해 개신교계 단체 ‘세이브코리아’를 이끌고 주말마다 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄을 옹호하며 탄핵 반대 집회를 열었다. 당시 한국사 강사 출신 전한길씨가 함께했으며 손 목사는 부정선거 음모론을 믿는 듯한 발언을 해 논란이 되기도 했다.

한편 양동근은 9세에 아역배우로 데뷔해, 1990년 KBS 드라마 ‘서울 뚝배기’로 스타 반열에 올랐다. 이후 ‘뉴 논스톱’, ‘네 멋대로 해라’ 등을 통해 배우로서 입지를 굳혔고, 최근에는 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’ 시즌 2, 3에 출연하며 국내외 팬들에게 존재감을 알리고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

