[오늘의 연예 Pick]임영웅, 정규 2집 CD 앨범 발매 안 한다…이유는→차은우 입대 현장에 최유정 깜짝 등장→브라이언, 지속적인 살해 협박 고백→‘신세계 외손녀’ 애니, 母 정유경 판박이 미모→박보검, 요코하마 팬미팅 대성황

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆임영웅, 정규 2집 CD 앨범 발매 안 한다…이유는

가수 임영웅이 진정성과 가치 중심의 방식으로 팬들을 만난다.

29일 오전 임영웅의 공식 SNS를 통해 8월 29일 발매되는 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ 피지컬 앨범 발매와 관련된 공지가 공개됐다.

공지에 따르면 임영웅의 정규 2집은 피지컬 앨범(이하 ‘CD 앨범’) 발매 대신 소장을 원하는 분들을 위해 화보가 담긴 패키지(앨범북)로 제작된다.

임영웅의 앨범북에는 2집 앨범 관련 임영웅의 사진과 앨범 크레딧, 임영웅이 직접 전하는 메시지 등이 담겨 소장과 기념에 의미를 더했다.

소속사 물고기뮤직은 “임영웅과의 오랜 논의와 깊은 고민 끝에 내려진 것으로, 아티스트의 진심 어린 뜻을 소속사도 깊이 공감하며 함께 뜻을 모았다”며 “앨범을 기념할 수 있는 형태는 달라지지만 그 안에 담긴 감정과 진심은 오히려 더 가까이 다가가길 바라는 마음으로 준비했으니 기대해 달라”고 설명했다.

CD 앨범을 실질적으로 감상하기 어려운 환경과 팬들의 정성과 응원이 팬들에게 부담이 되지 않기를 바라는 마음 그리고 환경적인 고민까지 고려해 결정된 임영웅의 앨범북은 임영웅 공식 MD 몰인 ‘아임히어로 몰’에서 오는 7월 31일 오후 2시부터 단독으로 예약 판매된다. 음반 판매 집계에는 포함되지 않는다.

◆차은우 입대 현장에 최유정 깜짝 등장…팬들 “찐 동료애” 감동

사진= 최유정 SNS

가수 겸 배우 최유정이 동료 차은우의 입대 현장을 직접 찾아가 응원의 마음을 전했다.

28일 최유정은 자신의 SNS에 “건강히 잘 다녀와요”라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다. 해당 사진에는 짧은 머리로 입대하는 차은우를 중심으로, 아스트로 멤버들과 함께 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다.

최유정과 차은우는 모두 소속사 판타지오 소속으로 한솥밥을 먹는 동료다. 바쁜 스케줄 속에서도 직접 현장을 찾아 진심 어린 응원을 보낸 최유정의 모습에 팬들 사이에서는 “의리도 예쁘다”, “따뜻한 우정”이라는 반응이 이어졌다.

앞서 차은우는 입대를 하루 앞둔 27일 유튜브 라이브 방송을 통해 삭발한 모습을 공개하며 팬들과 작별 인사를 나눴다. 그는 “2~3살 이후로 이렇게 짧은 머리는 처음”이라며 “건강하게 잘 다녀올게요. 여러분도 늘 행운 가득하길 바란다”고 전했다.

차은우는 이날 육군 군악대에 현역으로 입소하며, 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.

한편 차은우는 아스트로 멤버로서 ‘고백’, ‘니가 불어와’ 등의 히트곡을 발표했고, 드라마 ‘내 아이디는 강남미인’, ‘원더풀 월드’ 등에 출연하며 배우로서도 활발한 활동을 펼쳤다. 입대 전까지는 넷플릭스 오리지널 ‘더 원더풀스’와 영화 ‘퍼스트 라이드’와 9월 발매 예정인 새 앨범 등을 예고하며 군백기를 최소화할 계획이다.

◆브라이언, 지속적인 살해 협박 고백…충격 DM 공개에 팬들 분노

사진= 브라이언 SNS

플라이 투 더 스카이의 브라이언이 극단적인 악플에 시달리는 충격적인 상황을 공개했다.

브라이언은 28일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 오랜 시간 자신에게 집착하며 악성 메시지를 보내온 한 이용자의 DM 캡처본을 올렸다. 해당 메시지는 단순한 비방 수준을 넘어 살해 협박, 욕설, 막말, 인신공격 등 정신적 피해를 유발할 수 있는 표현들로 가득 차 있었다.

문제의 악플러는 “죽어라”, “악마 같은 놈”, “북한으로 꺼져라”, “너 때문에 개가 죽었다”, “산에 묻어 죽여주마” 등의 위협적이고 비상식적인 메시지를 수개월간 반복적으로 보냈다.

사진= 브라이언 SNS

사실 이 같은 피해는 이번이 처음이 아니다. 브라이언은 2018년에도 동일 인물로 추정되는 악플러에게 시달리며 고통을 호소한 바 있다. 당시 그는 “저뿐 아니라 제 가족과 지인들에게까지 피해가 간다”며 SNS를 통해 도움을 요청했고, KBS 2TV ‘연예가중계’에 출연해 “집으로 소포가 도착한 적도 있어, 신변에 위협을 느낀다”고 밝혀 충격을 준 바 있다.

해당 사건이 알려지자 누리꾼들과 팬들은 “이건 사이버 범죄를 넘은 명백한 협박”, “법적으로 끝까지 가야 한다”는 반응을 보이며 브라이언의 대응을 지지하고 있다.

◆‘신세계 외손녀’ 애니, 母 정유경 판박이 미모…가죽 원피스에 시선강탈[스타★샷]

사진= 애니 SNS

혼성 아이돌 그룹 올데이프로젝트(ALLDAYPROJECT)의 멤버 애니(본명 문서윤)가 어머니 정유경 신세계 회장과 ‘판박이 비주얼’을 자랑하며 화제를 모았다.

애니는 28일 개인 SNS를 통해 별다른 설명 없이 세 장의 사진을 공개했다. 사진 속 그는 블랙 가죽 원피스에 스모키 메이크업을 매치, 시크하면서도 압도적인 카리스마를 발산했다. 볼드한 이어링으로 포인트를 더한 그는 어깨 라인을 강조한 포즈로 프로페셔널한 분위기를 완성했다.

애니의 독보적인 비주얼에 팬들은 “언니 진짜 여왕님”, “이 언니랑 결혼하고 싶다”, “퀸 애니의 시대다” 등 폭발적인 반응을 보였다.

사진= 애니 SNS, 신세계

어머니 정유경 회장과 닮은 이목구비와 분위기로 더욱 주목을 끌었다. 애니는 신세계그룹 오너 일가 출신으로 외할머니가 신세계 총괄회장 이명희, 외삼촌은 정용진 신세계 부회장이다.

재벌가 출신 연예인으로 연습생 시절부터 뜨거운 관심을 받아온 애니는 6월 23일 더블랙레이블 소속 혼성 5인조 그룹 올데이프로젝트로 데뷔했다. 데뷔곡 ‘FAMOUS’를 통해 화려한 시작을 알린 애니는 강렬한 이미지와 독특한 개성으로 주목받고 있다.

◆박보검, 요코하마 팬미팅 대성황…글로벌 투어 본격 시동

배우 박보검이 글로벌 팬들과 함께 단독 팬미팅 투어의 화려한 시작을 알렸다. 사진 = 더블랙레이블

배우 박보검이 글로벌 팬들과 함께 단독 팬미팅 투어의 화려한 시작을 알렸다.

지난 주말 박보검의 단독 팬미팅 ‘PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR IN JAPAN [BE WITH YOU]’가 요코하마 피아 아레나(PIA ARENA MM)에서 양일간 약 20,000명의 관객을 동원하며 성황리에 개최됐다.

이번 팬미팅의 타이틀 ‘BE WITH YOU’는 늘 팬들의 곁에 있겠다는 박보검의 진심을 담은 것으로, 박보검은 서울 중구 장충체육관에서 열리는 국내 공연을 비롯해 요코하마, 싱가포르, 가오슝, 마닐라, 방콕, 홍콩, 자카르타, 쿠알라룸푸르 등 전 세계 도시에서 글로벌 팬들을 만날 예정이다.

현지 팬들의 열렬한 환호 속에 등장한 박보검은 곧바로 관객석과 눈을 맞추고 능숙한 일본어로 인사를 건넸다. 또한, 가벼운 근황 토크와 일상을 소개한 후 작품 외 공식 활동에 관련한 이야기를 나누며 편안한 분위기로 팬들과 교감을 시작했다.

배우 박보검이 글로벌 팬들과 함께 단독 팬미팅 투어의 화려한 시작을 알렸다. 사진 = 더블랙레이블

배우 박보검이 글로벌 팬들과 함께 단독 팬미팅 투어의 화려한 시작을 알렸다. 사진 = 더블랙레이블

최근 막을 내린 드라마 ‘굿보이’의 명장면들을 리뷰하던 중, 주연으로 함께 호흡을 맞춘 배우 김소현과 이상이가 양일 무대에 차례대로 깜짝 등장해 놀라움을 자아냈다. 박보검은 팬미팅 게스트 참석을 위해 기꺼이 먼길을 날아와 준 두 동료 배우에게 고마운 마음을 아낌없이 표현했고, 함께 직접 드라마 속 장면들에 대한 코멘트와 비하인드를 공개하며 재미를 더했다. 또한, 오랜 시간 쌓아온 추억을 팬들 앞에서 펼치며 따뜻한 시간을 보냈다.

그런가 하면 박보검을 향한 변함 없는 사랑을 보내 주는 팬들을 위한 여러 코너도 마련됐다. 팬들이 평소에 바라 왔던 소원을 들어주기도 하고, 팬 한 명 한 명과 직접 소통하는 시간이 이어져 잊지 못할 소중한 기억들을 선물했다. 이렇듯 박보검은 남다른 팬 사랑을 무대 위에서 실천하며 팬미팅의 의미를 다시 한 번 되새겼다.

배우 박보검이 글로벌 팬들과 함께 단독 팬미팅 투어의 화려한 시작을 알렸다. 사진 = 더블랙레이블

평소 음악을 향한 무한 애정을 보여 온 박보검의 라이브 무대도 펼쳐졌다. 일본에서 발표된 싱글로 현지 팬들을 위한 세레나데가 되어 준 ‘Bloomin”’과 일본 첫 정규 앨범 타이틀곡 ‘Dear My friend’를 비롯해 미공개 곡 ‘On My Way’, ‘여행을 떠나요’, ‘우리 잠깐 쉬어갈래요’, ‘별 보러 가자’ 등 애정이 가득 담긴 노래들이 팬미팅을 찾은 팬들의 이목을 사로잡았다.

앙코르 요청 후 재등장한 박보검은 ‘Kagayaku Mirai’ 열창으로 무대를 마무리했고, “6년 만에 일본 팬분들과 다시 만나, 함께 할 수 있어 행복했습니다. 팬 여러분의 변함없는 사랑과 마음 덕분에 아름답고 예쁜 별들을 눈에 가득 담은 소중한 여행이었습니다. 함께해 주신 모든 팬 분들께 진심으로 감사드립니다”라며 현지 팬들을 향한 감사 인사를 남겼다.

한편 박보검은 오는 8월 1일과 2일 서울에 이어 8월 14일 싱가포르, 8월 17일 가오슝, 8월 22일 마닐라, 8월 24일 방콕, 8월 29일 홍콩, 8월 31일 자카르타, 9월 6일과 13일 쿠알라룸푸르 등에서 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]