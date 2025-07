공연맛집 비아이(B.I), 아시아 투어 서울 공연 성료

가수 비아이(B.I)가 아시아 투어의 첫 시작인 서울 공연을 뜨거운 열기 속에 성료했다.

비아이(B.I)는 지난 26일과 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 ‘2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in SEOUL(2025 비아이 투어: 더 라스트 퍼레이드 투어 인 서울)’을 성공적으로 마쳤다. 이번 공연은 아시아 투어의 시작을 알리는 중요한 무대로, 그 동안 기다려준 팬들에게 감동적인 무대로 보답하는 시간이었다.

첫 날인 26일, 비아이(B.I)는 게스트 헤이즈와 함께 특별한 무대를 선보였다. 지난 6월 1일 발매된 정규 3집 ‘WONDERLAND(원더랜드)’의 타이틀곡 ‘관람차’에 피처링을 맡았던 헤이즈와의 첫 동반 무대는 팬들에게 특별한 기억을 남겼다. 일요일인 27일에는 쿠기가 게스트로 참여, 특히 비공개곡인 ‘Buzzin’의 합동 무대로 공연의 열기를 더욱 고조시켰다.

이번 공연에서 비아이(B.I)는 3집 수록곡 ‘PARADE’로 포문을 열었다. 이어 ‘COSMOS’, ‘추락(Free Fall)’, ‘달나라(To the moon)’ 등의 곡들을 선보이며 관객들을 사로잡았다. 또한 ‘해변(illa illa)’, ‘Endless Summer’, ‘Lover boi’ ‘Keep me up’, ‘망가진 장난감의 섬’, ‘다음 생(Re-Birth)’, ‘Romance’ 등 히트곡들을 라이브로 선보이며 관객들과 함께 호흡했다.

특히 비아이(B.I)는 이번 공연에서 3집에 수록된 대부분의 곡을 포함해 그간 발표한 노래들을 총망라하며, 약 40곡에 가까운 노래를 라이브로 소화하며 팬들과 뜨거운 교감을 나눴다.

비아이(B.I) 공연 후, “아시아 투어의 시작인 서울 공연을 마쳤다. 오랜만에 아이디(ID, 공식 팬덤명)들의 뜨거운 환호와 응원을 듣게 돼 마음이 뭉클하다”라며, “이번 투어는 팬 여러분들이 좋아할 만한 요소들로 꽉 채워 열심히 준비했다. 무대에서 한 분 한 분의 표정을 보면서 다시 한 번 더 열심히 해야겠다는 다짐을 할 에너지를 얻었다. 남은 투어도 힘차게 달려보겠다. 뛸 준비 완료”라고 소감을 밝혔다.

이로써 비아이(B.I)는 ‘The Last Parade Tour(더 라스트 퍼레이드 투어)’의 서울 공연을 성공리 마무리했으며, 이후 마카오, 타이베이, 방콕, 호찌민시티, 자카르타 등 9개 도시에서 아시아 투어를 이어갈 예정이다.

