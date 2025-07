드림캐쳐 유아유, 뉴욕서 美투어 포문…14개 도시 향한다

그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER) 멤버 지유와 수아, 유현의 유닛 유아유(UAU)가 첫 미국투어의 포문을 성공적으로 열었다.

유아유는 지난 25일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 ‘UAU 2025 The 1st FanCon [Playlist #You Are You] In GRAND AMERICA(유아유 2025 더 퍼스트 팬콘 [플레이리스트 #유 아 유] 인 그랜드 아메리카)’를 개최하고 현지 팬들과 만났다.

이날 유아유는 ‘Attitude(애티튜드)’로 오프닝을 화려하게 장식하며 팬들의 뜨거운 함성을 자아냈다. 이어 이들은 솔로 무대를 통해 3인 3색 개성을 보여주는가 하면, 탄탄한 라이브와 웅장한 퍼포먼스의 향연으로 눈과 귀를 사로잡았다.

이뿐만 아니라 팬들이 함께 즐길 수 있는 알찬 구성 역시 돋보였다. 유아유는 다채로운 주제로 토크를 진행하며 팬들과 가까이서 소통을 펼친 것은 물론, 게임을 통해 남다른 재치를 발휘하며 웃음까지 선사, 재미와 감동 모두 잡은 공연을 완성했다.

공연을 마무리한 유아유는 소속사 드림캐쳐컴퍼니를 통해 “유아유가 데뷔한 지 얼마 안 됐는데 빠르게 첫 투어를 할 수 있음에 인썸니아(공식 팬클럽명)에게 감사하다. 많이 설레는데 재밌게 공연하고 즐기고 싶다”고 소감을 전했다.

앞서 대만 타이베이를 시작으로 첫 팬콘 투어에 돌입한 유아유는 미국으로 공연을 뻗어가며 현지 팬들의 열띤 환호 속에서 순항을 이어가고 있다. 이처럼 굳건한 글로벌 인기를 실감케 하며 세계 곳곳을 누비고 있는 이들이 계속해서 어떤 활약을 펼칠지 이목이 쏠린다. 뉴욕에서 기분 좋은 시작을 알린 유아유는 총 14개 도시에서 미국투어를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]