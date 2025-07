NMIXX, 美 빌보드 '2025 상반기 베스트 K팝 송 25' 2위

NMIXX(엔믹스)가 미국 빌보드 '2025 상반기 베스트 K팝 송 25' 2위에 이름을 올렸다.

지난 21일(현지시간) 미국 빌보드에 따르면, NMIXX의 미니 4집 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드) 수록곡 'High Horse'(하이 홀스)가 '2025 상반기 베스트 K팝 송 25'(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far)) 2위를 차지했다.

빌보드는 "NMIXX는 'Fe3O4: FORWARD'를 통해 그룹의 음악 세계를 확실하게 각인시켰다. 그중 'High Horse'는 미니멀리즘과 점층적 전개, 긴장감과 해방감을 오가는 노래로써 리스너들의 이목을 사로잡았다. 여섯 멤버의 섬세한 보컬과 곡 후반 폭발적 감정을 풀어낸 전개가 돋보이고 가사에는 따듯한 위로가 담겼다. 자신만의 정체성을 자부심 있게 지켜나가겠다는 곡 주제로 하여금 NMIXX의 예술적 방향성을 엿볼 수 있다"고 평했다.

두 가지 이상의 장르를 한 곡에 융합한 여러 매력을 한 번에 느낄 수 있는 장르 'MIXX POP'(믹스팝)을 펼치고 꾸준히 성장 중인 NMIXX의 선명한 존재감에 국내외 K팝 팬들의 관심이 모인다.

NMIXX는 7월 12일 오후 1시와 7시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 첫 팬미팅 'NSWER VACATION'(엔써 베케이션)을 총 2회 열고 팬들과 만났다. 특히 이 자리에서 11월 29일과 30일 첫 번째 단독 콘서트 개최 소식을 알리고 뜨거운 환호를 이끌었다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

