이재성 실착 유니폼·전진우 이달의 선수상 트로피, K리그 경매 물품으로 나왔다

‘이재성 실착 유니폼부터 전진우의 트로피까지’

한국프로축구연맹과 브레이크앤컴퍼니가 함께하는 팬 참여형 기부 경매 캠페인 ‘K리그 One of One’이 신규 물품을 공개했다.

K리그 One of One은 희소성이 높은 K리그 수집품을 대상으로 경매를 진행하고 여기서 발생한 수익금 일부를 연말에 기부하는 사회공헌 방식으로 진행된다.

경매는 카드 거래 플랫폼 BREAK 앱을 통해 간편하게 참여할 수 있다. 경매에 나온 모든 물품은 브레이크앤컴퍼니의 brg 그레이딩을 통한 정밀한 진품 검증을 거쳐 공식 인증서와 함께 제공된다.

이달부터 K리그 One of One은 전 국가대표 박주호가 운영하는 유튜브 채널 ‘캡틴 파추호’와 협업한다. 이 채널은 유명 축구 선수를 초청해 그들이 착용했던 과거 유니폼을 소개하는 ‘파추호의 유니폼’ 콘텐츠로 큰 인기를 얻고 있다. 여기에 출연한 선수들이 기부한 유니폼과 애장품을 ‘K리그 One of One’ 경매에 순차적으로 출품하기로 했다.

이번 협업의 첫 번째 주자는 대한민국 국가대표 미드필더 이재성이다. 이재성은 지난 6월 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 아시아 최종예선 쿠웨이트전에서 실제 착용하고 득점까지 기록한 국가대표팀 실착 유니폼을 기부했다. 유니폼에는 그의 친필 사인이 더해져 희소 가치를 높였다.

해당 유니폼에 얽힌 사연은 ‘파추호의 유니폼’ 콘텐츠를 통해 공개됐으며, 이달 21일부터 8월3일 오후 9시까지 BREAK 앱에서 경매를 진행한다.

이재성은 “K리그와 함께하는 좋은 캠페인에 함께할 수 있어 기쁘다”고 소감을 전했다.

이 밖에도 K리그 공식 경기 기록지, 이달의 상 트로피도 지속적으로 경매에 출품된다.

경기 기록지는 치열했던 순간이 고스란히 담긴 원본으로, 지난 21일부터 주말 경기 종료 직후 매주 월요일, 주중 경기 직후 다음날 BREAK 앱을 통해 순차적으로 공개되고 있다.

2025시즌 5월 ‘이달의 상 트로피’ 5종도 새롭게 경매에 출품됐다. 이는 ‘이달의 선수상(전진우)’ ‘이달의 골(전진우)’, ‘이달의 세이브(송범근)’, ‘이달의 감독(거스 포옛)’, ‘이달의 영플레이어(한현서)’ 등 각 수상자의 친필 사인이 들어간 한정판 트로피이다. 이 가운데, 전진우와 송범근은 친필 사인 유니폼도 함께 기증했다. 두 선수의 유니폼은 경매에 참여한 팬들을 대상으로 추첨을 통해 제공할 계획이다.

이밖에 K리그 One of One 캠페인 및 경매 물품에 대한 자세한 정보는 BREAK 앱과 K리그 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

