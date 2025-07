대한척추외과학회 대구경북지회 월례집담회, 포항세명기독병원에서 성료

대한척추외과학회 대구·경북지회(회장 윤태경)는 지난 19일 포항세명기독병원 본관 10층 광제홀 소강당에서 ‘월례 집담회’를 개최했다. 이번 집담회는 대구·경북 지역의 척추외과 전문의 20여 명이 참석해 최신 임상 사례를 공유하고 척추 질환의 치료 방향에 대해 폭넓은 논의를 나누는 뜻깊은 시간을 마련했다.

첫 번째 강의는 세명기독병원 정형성형병원 척추센터 어재형 부장이 맡았다. 어재형 부장은 ‘BMP-2 use on the cervical spine surgery(경추 수술에서의 BMP-2 사용)’를 주제로, BMP-2를 활용한 경추 유합술 및 척추 안정화 수술의 임상 적용과 최신 연구 동향을 발표했다. BMP-2는 뼈 형성을 유도하는 성장 인자로, 정형외과 및 척추외과 분야에서 골유합을 촉진하는 치료제로 주목받고 있다.

이어진 케이스 발표 세션에는 세명기독병원 척추센터 서보건 센터장을 비롯해 어재형 부장, 안효세 과장을 포함한 5명의 의료진이 실제 임상 사례를 중심으로 다양한 수술 경험을 공유했다.

이 중 안효세 과장은 ‘Various clinical manifestation before and after surgery of CPPD(경추 및 요추 황색인대의 CPPD 병변에 대한 수술 전후 다양한 임상 양상)’를 주제로 발표했으며, CPPD(Calcium Pyrophosphate Dihydrate deposition disease) 병변의 수술 전후 임상 양상과 환자 반응에 대해 깊이 있는 토론과 질의응답을 끌어내 큰 관심을 모았다.

세명기독병원 서보건 척추센터장은 “이번 집담회를 통해 지역 내 척추외과 전문의들과 임상 경험을 폭넓게 교류할 수 있어 매우 뜻깊었다”라며 “앞으로도 지속적인 학술 교류를 통해 지역민들에게 더욱 향상된 척추 치료 서비스를 제공하도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

한편, 대한척추외과학회는 국내 척추 분야에서 가장 오랜 역사를 지닌 학회로, 8개의 세부 전문 연구회를 중심으로 활발한 학술 활동을 펼치고 있다. 특히 최근에는 서보건 척추센터장이 제11대 대한경추연구학회 회장으로 취임하며, 척추 분야의 연구와 임상 발전을 선도하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]