페노메코, 양동근 손잡고 오늘(23일) 컴백…신보 ‘르네상스 테이프’ 발매

프로듀서 겸 아티스트 페노메코(PENOMECO)가 오늘(23일) 오후 6시 새 EP ‘RNSSNC TAPE(르네상스 테이프)’로 컴백한다.

페노메코는 지난 11일부터 오피셜 채널을 통해 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개하며 활발한 컴백 예고 활동으로 화제를 모았다. 특히 ‘BOLO (Feat. YDG)(볼로)’로 함께 해외 차트 역주행을 기록했던 양동근(YDG)과의 재회가 티저를 통해 알려지며 두 아티스트의 강렬한 시너지에 대한 기대감도 더욱 고조되고 있다.

소속사 이고그룹에 따르면 ‘RNSSNC TAPE’는 역동적인 힙합 사운드부터 사랑의 다양한 감정을 섬세하게 풀어낸 알앤비(R&B)/소울(Soul), 그리고 청량한 일렉트로닉에 이르기까지 폭넓은 장르 스펙트럼을 아우르는 다층적인 매력을 선사할 예정이다.

이번 앨범은 아티스트의 10년 음악 인생을 상징적으로 풀어낸 ‘RNSSNC(르네상스)’를 시작으로 총 8곡이 수록됐다. 타이틀곡 ‘EGGE (Feat. YDG)’는 라틴팝 특유의 박자감에 업신여기는 의미를 더해 풍자적 정서를 담았으며, 두 아티스트의 시너지가 돋보인다.

이어지는 트랙에는 감정 과잉에 지친 연인의 심리를 그린 ‘Dance With Me(댄스 위드 미)’, 서로에게서 쉽게 벗어나지 못하는 연인의 모순을 R&B로 풀어낸 ‘Leave Without You (Feat. 문수진)(리브 위드아웃 유)’, 아프로 퓨전에 플러그앤비 요소를 더한 ‘My Chick (Feat. Lil Cherry)(마이 칙)’, 연인 간 갈등의 절정을 서늘한 멜로디로 담아낸 ‘Fine By Me(파인 바이 미)’, 묵직한 베이스와 경쾌한 리듬 위에 직설적인 가사가 더해져 위트 있는 조롱의 분위기를 자아내는 ‘ㅋㅋ(키키)’, 그리고 2018년 발표곡을 일렉트로닉 장르로 재해석한 ‘COCO BOTTLE APRO REMIX(코코 보틀 아프로 리믹스)’까지 다채로운 곡들이 수록됐다. 각 트랙은 저마다의 서사와 장르적 실험을 통해 페노메코의 음악 세계를 더욱 입체적으로 조명할 전망이다.

올해 초, 페노메코의 2021년 발매 곡 ‘BOLO (feat. YDG)’가 스포티파이 독일, 오스트리아, 스위스 ‘바이럴 50’ 차트 1위를 기록했고, 아이튠즈 K-POP 차트에서도 독일, 스위스, 아일랜드 등 여러 국가에서 정상을 차지하는 이례적인 성과를 거뒀다. 이어 지난 4월 발매한 ‘ㅋㅋ’ 역시 오스트리아, 네덜란드, 영국 등 아이튠즈 해외 차트에 잇따라 진입하며, 글로벌 팬층의 확장을 이어갔다. 이러한 흐름 속에서 발표되는 새 EP ‘RNSSNC TAPE’에도 큰 기대가 모이고 있다.

