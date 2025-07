제로베이스원, ‘슬램덩크’ D-DAY…박력 응원가

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 올여름 가요계 당찬 덩크슛을 날린다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(23일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 수록곡 '슬램덩크(SLAM DUNK)'를 발매한다.

'슬램덩크'는 각본 없는 한 편의 드라마를 연상케 하는 EDM & HIPHOP 장르의 곡이다. 마치 코트 위를 질주하는 듯한 속도감과 리듬 속에 청량한 멜로디 라인과 박력 넘치는 사운드가 조화를 이루며 한여름 무더위를 짜릿하게 날린다.

농구공이 바닥을 튕기는 소리와 운동화의 마찰음까지 생생하게 구현된 가운데, 아홉 멤버의 보컬 역시 거침없이 뻗어나가며 실제 농구 경기장 한가운데 서 있는 생생한 현장감을 선사한다. '끝날 때까지 끝난 게 아니다'라는 메시지를 패기 넘치게 그린 제로베이스원표 응원가 탄생을 예고한다.

음원 발매 전 공개된 뮤직비디오 티저에는 박진감 넘치는 농구 경기에 빗대어 자신들만의 이야기, 자신들만의 기록을 써 내려가고 있는 제로베이스원의 모습이 담겨 눈길을 끈다. "How we break the rules"라는 노랫말처럼, 정해진 틀을 벗어나 K-팝씬 새로운 룰을 만들어가는 진취적인 면모를 녹여낼 전망이다. '슬램덩크'의 뮤직비디오 본편은 오늘(23일) 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

제로베이스원은 오는 9월 1일 데뷔 첫 정규 앨범을 선보이는 가운데, 수록곡 '슬램덩크'는 '네버 세이 네버'를 통해 제로베이스원이 들려줄 음악적 방향성과 정체성에 대한 힌트를 제시하는 곡이다. 이 가운데, 제로베이스원은 컴백 당일 Mnet '컴백쇼'를 통해 정규 1집 무대를 최초 공개한다.

