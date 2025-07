트와이스 ‘빌보드 200’ 6위…12개 부문 차트인

그룹 트와이스가 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 6위를 비롯해 최신 차트에서 호성적을 거뒀다.

미국 빌보드가 22일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 정식 발표한 바에 따르면 트와이스는 7월 11일 발매한 정규 4집 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)와 동명의 타이틀곡으로 7월 26일 자 최신 차트 총 12개 부문에 랭크인했다.

특히 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'은 6위를 차지하며 'K팝 걸그룹 빌보드 200 최다 톱 10 진입' 기록을 자체 경신했다. 2021년 6월 미니 10집 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브) 6위를 시작으로 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3) 3위, 미니 11집 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투) 3위, 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비) 2위, 미니 13집 'With YOU-th'(위드 유-스) 1위, 미니 14집 'STRATEGY'(스트래티지) 4위에 이어새 앨범 'THIS IS FOR'로 일곱 작품 연속 해당 차트 톱 10에 진입했다.

이밖에도 메인 차트 '아티스트 100' 7위를 비롯해 '톱 앨범 세일즈' 3위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 3위, '바이닐 앨범' 4위와 '빌보드 글로벌 200', '빌보드 글로벌(미국 제외)' 등 각종 차트에서 유의미한 기록을 세웠다.

정규 4집 외 트와이스가 참여한 작품들도 주요 차트에 이름을 올렸다. 미니 14집에 실린 'Strategy'와 정연, 지효, 채영이 참여한 오리지널 송 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운)이 수록된 넷플릭스 애니메이션 'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) OST 앨범은 '빌보드 200' 5위를 기록했다. 또 미니 14집 타이틀곡 'Strategy (feat. Megan Thee Stallion)'(피처링 메간 디 스텔리온)은 '빌보드 글로벌 200'과 '빌보드 글로벌(미국 제외)'에 각각 9주, 11주 연속 차트인 중이다.

