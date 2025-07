엔시티 드림·슈퍼주니어, 7월 3주 한터 주간차트 정상

[사진=한터차트 제공]

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)과 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR)가 한터차트 7월 3주 주간차트 정상에 올랐다.

세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트는 21일 오전 10시, 2025년 7월 3주차 주간차트를 발표했다. 이에 따르면 엔시티 드림과 슈퍼주니어가 한터차트 7월 3주차 월드차트와 음반차트, 인증차트 각 부문 1위를 차지했다.

주간 월드차트에서는 엔시티 드림이 글로벌 영향력을 과시했다. 엔시티 드림은 음반 부문에서 높은 점수를 획득하며 1만8192.90점의 월드 지수를 얻었다. 이어 로제가 월드 지수 1만3478.55점으로 2위, 에스파가 월드 지수 1만2814.62점으로 3위에 자리했다.

주간 음반차트에서도 엔시티 드림이 왕좌를 지켰다. 엔시티 드림은 다섯 번째 정규 앨범 'Go Back To The Future'로 7월 3주 음반 지수 123만2535.40점 (판매량 101만7739장)을 기록하며 막강한 음반 파워를 뽐냈다.

주간 음반차트 2위는 음반 지수 54만9746.40점 (판매량 32만7230장)을 기록한 방탄소년단의 첫 번째 라이브 앨범 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE'이며, 3위는 음반지수 29만4147.00점 (판매량 24만4500장)의 웨이션브이 일곱 번째 미니 앨범 'BIG BANDS'다.

주간 인증차트에서는 슈퍼주니어가 열두 번째 정규 앨범 'Super Junior25'로 1위를 차지했다. 슈퍼주니어의 열두 번째 미니 앨범 'Super Junior25'는 지난 한 주 간 중국(홍콩) 지역에서 가장 높은 인증률을 보였다. 2위는 아이들의 스페셜 미니 앨범 'We are i-dle', 3위는 유니스의 두 번째 미니 앨범 'SWICY'다.

한터차트의 7월 3주차 주간 차트 집계 기간은 지난 14일부터 20일까지다. 월드차트는 음반, 음원, 인증, SNS, 미디어 등 케이팝 아티스트의 글로벌 데이터를 바탕으로 집계, 발표되며, 음반차트 순위는 전 세계 음반 판매량을 바탕으로 한 음반 지수를 기준으로 발표된다. 인증차트는 해외 팬들의 정품 음반 인증량을 기준으로 한다.

