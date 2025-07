NCT WISH, 첫 단독 콘서트 투어 개최! 글로벌 ‘원톱 대세’의 비상

‘원톱 대세’ NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 단독 콘서트 투어를 개최한다.

NCT WISH는 오는 11월 1~2일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 첫 단독 콘서트 투어 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)의 포문을 열고, 더 큰 세계 무대로 나아간다.

NCT WISH는 한국을 시작으로, 이시카와, 히로시마, 카가와, 오사카, 홋카이도, 후쿠오카, 아이치, 홍콩, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 마카오, 방콕, 자카르타 등 14개 지역 공연을 확정했으며, 추가 공연도 예고해 뜨거운 관심을 얻고 있다.

NCT WISH는 이번 투어를 통해 단독 콘서트 브랜드 ‘INTO THE WISH’를 론칭, 자신들이 그리는 소원과 꿈을 음악과 퍼포먼스, 다채로운 서사가 어우러진 무대를 통해 전하며, 더 큰 꿈을 향한 여정을 전 세계 팬들과 함께 펼쳐갈 예정이다.

앞서 NCT WISH는 2024년 11월부터 2025년 6월까지 ‘NCT WISH ASIA TOUR LOG in’(엔시티 위시 아시아 투어 로그 인)으로 14개 지역을 찾아 총 25회 공연을 성공적으로 마치며 글로벌 파워를 입증한 만큼, 첫 단독 콘서트 투어로 새롭게 써 내려갈 의미 있는 발자취에도 이목이 집중된다.

또한 각 지역 공연의 티켓 예매와 관련된 자세한 내용은 추후 NCT WISH 공식 팬클럽 커뮤니티 및 공식 SNS 계정을 통해 안내된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]