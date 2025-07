빅스 켄, 아시아 3개 도시 팬들 사로잡은 만능 보컬리스트

빅스 켄이 글로벌 팬들과 잊지 못할 추억을 만들었다.

켄은 지난 4월 일본 오사카를 시작으로 7월 12일 태국 방콕, 19일과 20일 일본 도쿄를 찾아 '2025 KEN MEET & GREET' 이벤트를 개최했다. 켄은 '시나브로(Gradually)', 'Bye My Only Universe', 'Make Me Strong', '이 밤이 지나도', 'Dear Little Star' 등을 열창하며 특유의 매력적인 감성과 호소력 짙은 보컬로 팬들의 마음을 사로잡았다.

켄의 다채로운 매력이 돋보였다. 켄은 'BETELGEUSE', 'Uptown Funk', '恋風邪にのせて (사랑 감기에 실려)', 'LADY' 등 각 지역마다 다른 커버 곡을 선보인 것은 물론 팬들의 질문에 켄이 직접 답하는 Q&A를 시작으로 추천곡, 랜덤 즉석 댄스, 이모티콘 퀴즈, 근황 토크 중 NG 단어 맞히기 등 다양한 코너로 팬들과 유쾌한 교감을 나눴다.

아시아 3개 도시 팬들과의 만남을 성공적으로 마친 켄은 소속사를 통해 "변함없이 큰 사랑을 보내주시는 글로벌 팬들과 오랜만에 만나 잊지 못할 추억을 쌓았다. 앞으로도 음악을 통해 팬들에게 즐거움과 감동을 돌려드릴 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 소감을 전했다.

한편 켄은 최근 갓세븐 영재, 펜타곤 후이, 루시 최상엽과 함께 '오래된 노래'의 리메이크 버전 음원을 발매했다.

