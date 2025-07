키스오브라이프, 월드투어 화려한 피날레…계단식 성장서사 이뤘다

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 첫 월드 투어의 마지막을 화려하게 장식했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 19일과 20일 이틀간 서울 장충체육관에서 월드 투어 'KISS ROAD'의 앙코르 공연을 열고 팬들과 만났다. 이날 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 'Bad News', 'Get Loud', 'Lips Hips Kiss', 'Sticky', '쉿 (Shhh)', 'Midas Touch' 등을 열창하며 팬들의 뜨거운 응원 속에 화려한 퍼포먼스로 화답했다.

또한 팬들의 사랑을 받은 수록곡 'Igloo', 'W.House(와인하우스)', 'Tell Me', 'Te Quiero', 'Nothing' 등으로 자신들만의 다채로운 매력을 가득 발산했던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 특별 무대로 Mnet '스테이지 파이터'의 메인 테마곡으로 사용됐던 'Maestro of My Heart' 무대를 최초 공개해 현장의 열기를 한층 더 고조시켰다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 앙코르 무대로 월드 투어 후 발매한 스페셜 싱글의 타이틀곡 'Live, Love, Laugh'와 '안녕, 네버랜드', 'Back To Me'로 공연의 대미를 장식했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 첫 월드 투어 'KISS ROAD'는 지난해 10월 서울 올림픽홀에서 시작해 약 반년간 39개국을 방문하며 현지 팬들을 찾았다. 대부분의 공연장을 매진시키며 글로벌 티켓 파워는 물론 더욱 깊어진 음악적 역량과 무대 매너를 보여주며 글로벌 대세로 자리매김했다.

월드 투어를 마무리한 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 소속사를 통해 "처음 서울 공연을 통해 월드 투어를 할 때는 두려움과 설렘이 공존했는데 이 자리에 다시 돌아오니 시원섭섭한 마음이다. 오랜 시간 동안 변함없는 응원을 보내준 KISSY(팬덤 명)에게 감사하고 앞으로도 계속 성장해서 팬들의 사랑에 보답하고 싶다"고 소감을 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

