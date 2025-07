원팩트, 'YES, NO, MAYBE' MV 티저 공개…22일 컴백 기대 UP

보이그룹 ONE PACT(원팩트)가 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE' 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며, 컴백 열기를 한층 끌어올렸다.

원팩트 소속사 아르마다이엔티는 지난 18일과 20일 양일간 정오, 공식 SNS 채널을 통해 신보 ‘ONE FACT’의 타이틀곡 ‘YES, NO, MAYBE’ 뮤직비디오 티저 영상을 순차 공개했다. 공개된 두 편의 티저 영상은 멤버들의 다채로운 매력과 함께 한층 업그레이드된 음악적, 퍼포먼스적 역량을 여과 없이 드러내며 컴백에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.

공개된 첫 번째 티저 영상에서는 밝은 흰색 배경 속 세련된 슈트 차림의 멤버들이 보여주는 차분하면서도 카리스마 있는 무드를 선보였다. 이어 어두운 배경에서 캐주얼하면서도 힙한 스타일링을 소화한 장면이 이어지며 극적인 분위기 전환을 완성한다. 'YES', 'NO', 'MAYBE'라고 쓰인 표지판은 곡 제목과 연결되는 '선택'의 메시지를 상징적으로 표현하며 보는 이들의 호기심을 자극한다.

두 번째 티저에서는 원팩트 특유의 칼군무와 에너지가 본격적으로 펼쳐진다. 스테이지 위 웅장한 스케일의 퍼포먼스를 선보인 멤버들은 단번에 몰입감을 선사하며, 파워풀한 안무와 강렬한 사운드의 완벽한 조화를 이룬다. 특히, 손에 쥔 주사위의 클로즈업은 이번 'YES, NO, MAYBE'의 메시지를 암시하며, 이번 뮤직비디오에 큰 기대감을 높이고 있다.

타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'는 감각적인 드럼과 베이스 라인, 중독성 강한 후렴, 재치 있는 가사가 어우러진 댄스팝 장르의 곡으로, 듣는 순간 귀를 사로잡는 강한 임팩트를 자랑한다. 이번에도 멤버 TAG가 메인 프로듀서로 참여했으며, 전 멤버가 작사·작곡은 물론 콘셉트 기획까지 주도적으로 참여해 '아티스트형 아이돌'로서의 성장을 각인시킬 예정이다.

이번 앨범 'ONE FACT'는 팀곡 3곡과 멤버별 솔로곡 5곡을 포함해 총 8개의 트랙으로 구성된다. 지난 7월 1일 선공개된 프리릴리즈 EP 'ONE PACK'을 통해 소개된 멤버별 솔로곡이 정식 수록되며, 개인의 음악적 색채와 팀의 조화를 모두 느낄 수 있는 완성도 높은 구성으로 팬들의 기대를 모은다.

ONE PACT는 최근 유럽 6개 도시 투어와 일본 공연까지 성공적으로 마무리하며 글로벌 아티스트로서 입지를 다지고 있다. 이러한 성과에 힘입어 발매를 앞둔 새 앨범 'ONE FACT'는 원팩트의 진화된 음악성과 팀워크, 그리고 서사적 깊이를 집약한 앨범으로 주목받고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]