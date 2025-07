미국 팝스타 브루노 마스가 그룹 '블랙핑크' 멤버 로제에게 고마움을 전했다.

마스는 지난 15일 자신의 소셜미디어에 "빚 거의 다 갚았다! 고마워 로제!(Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!!)"라는 글을 올렸다. 로제와 함께한 무대 이후 올라온 유쾌한 농담조의 글이다.

앞서 블랙핑크는 지난 12일과 13일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 월드투어 '데드라인(DEADLINE)'을 열었다.

13일 공연에서는 마스가 깜짝 게스트로 등장해, 로제와 함께 협업한 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)' 무대를 꾸몄다.

한편 마스는 지난해 3월 라스베이거스 MGM 카지노에 수백억 원대 도박빚이 있다는 의혹에 휘말렸다.

당시 미국 매체 뉴스네이션은 "마스가 MGM에 약 667억 원의 빚을 졌으며, 수익 대부분이 이를 갚는 데 쓰이고 있다"고 전했다.

MGM과 마스 측은 해당 보도에 별다른 입장을 내놓지 않았다.

마스는 2016년부터 MGM과 장기 파트너십을 맺고 있으며, MGM 리조트에서 정기적으로 공연을 이어왔다.

<뉴시스>뉴시스>

