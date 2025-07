에이티즈, 美 볼티모어 첫 단독 콘서트 개최…‘월클’ 행보 계속

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 볼티모어 첫 단독 콘서트를 개최한다.

에이티즈는 16일(현지시간) 미국 볼티모어의 'CFG 뱅크 아레나'에서 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')'를 개최하고 현지 팬들과 만난다.

볼티모어는 에이티즈가 처음으로 방문해 무대를 선보이는 도시로 공연 개최 소식부터 큰 화제를 모았고, 오랜 시간 에이티즈의 방문을 기다려온 현지 팬들의 뜨거운 반응이 쏟아진 바 있다.

에이티즈는 처음으로 가까이서 만나는 현지 팬들을 위해 그 어느 때보다 꽉 찬 세트리스트를 준비했다. 지난달 발매한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3(GOLDEN HOUR : Part.3)' 타이틀곡 '레몬 드롭(Lemon Drop)'을 비롯해 큰 사랑을 받은 수많은 명곡을 다채롭게 선보여 즐거움을 선사할 예정이다.

또한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')'의 동명 타이틀곡 '인 유어 판타지(In Your Fantasy)', 그리고 멤버 개개인의 역량과 매력을 온전히 느낄 수 있는 솔로곡 무대까지 펼치며 '공연 장인' 진가를 제대로 발휘할 예정이다.

북미 투어를 통해 에이티즈는 볼티모어 외에도 19일 내슈빌, 21일과 22일 올랜도, 8월 2일 산호세까지 총 4개 도시를 처음으로 방문해 공연을 펼칠 예정이다. 특히 올랜도는 애초 1회 공연 예정이었으나 현지 팬들의 열띤 반응에 회차를 추가하게 돼 2회 공연이 됐다.

북미 투어 개막일에 발매돼 더욱 큰 관심을 모은 에이티즈의 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션''은 아이튠즈 톱 앨범 차트 12개국 1위, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위에 올랐다. 동명의 타이틀곡 '인 유어 판타지' 또한 아이튠즈 톱 송 차트 5개국 1위, 월드와이드 아이튠즈 송 차트 3위 등 높은 순위를 기록하며 '월드클래스' 존재감을 빛내고 있다.

인기에 힘입어 에이티즈는 지난 14일 '인 유어 판타지'의 리믹스 싱글을 발매하기도 했다. DJ 겸 프로듀서 예지(Yaeji)가 리믹스한 버전과 속도에 변주를 준 스피드 업(Speed Up) 버전, 스피드 다운(Speed Down) 버전까지 다채롭게 수록돼 원곡과 또 다른 매력으로 글로벌 리스너들의 사랑을 받고 있다.

인천을 시작으로 미국 애틀랜타, 뉴욕에서 '인 유어 판타지' 공연을 마친 에이티즈는 이날 볼티모어에서 공연을 열고 현지 팬들과 만난다. 이후 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세, 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 총 북미 12개 도시를 돌고, 일본으로 넘어가 사이타마, 나고야, 고베에서 글로벌 항해를 이어간다.

